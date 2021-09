Meghan Markle et Harry à Harlem : passage remarqué et tenue rouge flashy

Meghan Markle et le prince Harry sont toujours dans la Grosse Pomme. En pleine tournée, après un passage très remarqué aux côtés de Bill de Blasio, le maire de la ville et de Kathy Hochul, la gouverneure de New York, ils ont joué les touristes dans la ville et sont allés aux Nations Unies et au One World Trade Center. Ce vendredi 24 septembre, le couple est réapparu pour visiter une école élémentaire située à Harlem, à la Mahalia Jackson School. Durant leur visite, les parents d'Archie et Lilibet-Diana (2 ans et 3 mois) ont, encore une fois, fait sensation.

Meghan Markle a lu quelques passages de son livre The Bench, dans lequel elle raconte la relation père-fils de son conjoint et de leur enfant. Tournant les pages et montrant les illustrations élaborées par Christian Robinson, Meghan Markle avait l'air enchanté d'échanger ce moment avec les enfants. Il s'agit de la toute première sortie officielle de la Duchesse de Sussex depuis le Megxit. Cette dernière a misé sur une tenue flashy avec un gilet ample et évasé, un pantalon large et une paire d'escarpins en suède, le tout rouge carmin. Un total look un peu moins solennel que celui qu'elle arborait la veille, et très automnal.