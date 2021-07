Meghan Markle et Harry : Ce partenariat fructueux qui dérange

Jeudi 15 juillet, une association américaine venant en aide aux mères et femmes enceintes qui vivent dans la rue, a reçu une énorme donation. Située à Los Angeles, l'organisation Harvest Home LA a expliqué que cet important don était de la part de Meghan Markle et de son mari, le prince Harry ! A travers leur fondation Archewell, nommée d'après leur fils Archie, 2 ans, le Duc et la Duchesse de Sussex ont pu faire cadeau de plusieurs lots de couches pour bébés, très chères dans le commerce.

"Ces couches sont récemment arrivées et nous ne pourrions être plus reconnaissants envers la Fondation Archewell, le duc et la duchesse de Sussex, l'entreprise Procter & Gamble et la marque Pampers pour l'incroyable don dans le cadre de leur campagne Million Acts of Love. Merci de nous aider à faire en sorte que nos mamans et nos bébés aient tout ce dont ils ont besoin dans nos foyers !" peut-on lire sur le compte Instagram de l'association.

Le colis était accompagné d'une lettre de Meghan Markle, dans laquelle la jeune maman a dit tout son soutien à l'association. "J'apprécie profondément l'importance du soutien communautaire, des ressources de grossesse sûres et accessibles et des conseils de confiance dans un cadre stimulant. Ces ingrédients sont essentiels, non seulement à notre santé physique, mais aussi à notre bien-être mental".