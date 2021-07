Meghan Markle et Harry : Bientôt de retour à Londres, ensemble ?

Restrictions Covid obligent, la cérémonie des 60 ans de Lady Diana, qui devait accueillir une centaine d'invités, a eu lieu en comité très restreint. Selon le DailyMail, Kensington Palace s'apprête à planifier un autre évènement commémoratif en la mémoire de Diana Spencer qui aura lieu au mois de septembre. Et pour cette occasion, le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, devraient répondre présents !

D'après les informations collectées par le journal anglais, cette journée de recueillement se fera en grande pompe et plusieurs membres d'associations et donateurs pourraient y prendre part. Cet évènement sera également l'occasion, pour le prince Harry, de profiter de sa famille. En effet, durant sa venue à Londres et après ses cinq jours d'isolement à Frogmore Cottage, il n'a pu voir ni sa grand-mère, la reine Elizabeth II ni son père, le prince Charles qui étaient, en partie, en déplacement en Ecosse.

Harry fera-t-il bientôt la paix avec son frère ?

Pour ce qui est de ses différends avec son grand frère, le prince William, le papa d'Archie et de Lilibet Diana (2 ans et un mois) pourra également profiter de son prochain séjour pour enterrer la hache de guerre. Car, selon The Sun, le duc de Cambridge et le duc de Sussex n'ont pas discuté, comme ils avaient prévu de le faire.

Il faut dire que le prince Harry a vite pris son avion pour rentrer en Californie, après l'inauguration de la statue de sa mère. Le jeune prince de 36 ans est rentré aux Etats-Unis une semaine seulement après avoir posé le pied en Angleterre. En tout, il aura passé seulement deux jours auprès de ses concitoyens !