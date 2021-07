Harry et William déjà réconciliés ? Leurs derniers messages donnent le ton, avant les retrouvailles

Le grand jour est enfin arrivé : ce 1er juillet 2021, date à laquelle Diana aurait eu 60 ans, ses fils vont inaugurer une statue à son effigie dans les jardins du palais de Kensington qu'elle aimait tant. Un événement d'autant plus attendu qu'il verra les princes William et Harry réunis, dans un contexte de tensions familiales post-Megxit. Grâce à leur passion commune pour les sports de ballon, les deux frères auraient déjà renoué, à quelques jours de leurs retrouvailles.

Laissant Meghan Markle et leurs deux jeunes enfants derrière lui (Archie et Lilibet, 2 ans et 3 semaines), le prince Harry est arrivé de Californie vendredi dernier. Crise sanitaire oblige, le duc de Sussex a d'abord observé une quarantaine de cinq jours dans son Frogmore Cottage de Windsor avant de pouvoir se rendre à l'inauguration. C'est de là qu'il a certainement regardé le match de l'Euro opposant l'Angleterre à l'Allemagne mardi soir. A en croire les informations du DailyMail, il aurait échangé plusieurs messages sur la victoire des Anglais avec son frère aîné, qui était quant à lui dans les tribunes du stade de Wembley (à Londres), avec Kate Middleton et leur fils George (7 ans).

"C'est encore loin d'être réglé entre eux", a expliqué une source du tabloïd. "Mais il y a apparemment eu un échange de messages, notamment sur le football, ce qui est un pas dans la bonne direction, ne serait-ce que pour faire honneur à leur mère." Pour autant, une autre source dite fiable à 100% tempère en affirmant que les deux frères ne pourront jamais retrouver leur complicité d'antan, avant que le prince Harry et Meghan Markle ne décident de quitter la monarchie.

"Trop d'eau a coulé sous les ponts pour cela. La décision d'Harry et Meghan de brûler tant de ponts derrière eux et de faire de si terribles allégations contre leur famille dans cette tristement célèbre interview avec Oprah, sachant qu'ils [la famille royale] ne seront jamais en mesure de se défendre, a fait des ravages. Le peu de confiance qu'il y avait a été bel et bien détruit." Réjouissant..