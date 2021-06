Le prince Harry enfin arrivé en Angleterre : pour les retrouvailles avec William, il va falloir attendre

Après de longues années de préparatifs et ce, malgré le Megxit et les tensions qui en ont découlé, le prince Harry va bel et bien inaugurer la statue de sa mère Diana à Kensington. Mais avant de pouvoir rejoindre son frère William, il doit d'abord se confiner quelques jours.

Alors que sa petite Lilibet n'a que trois semaines, le prince Harry vient d'arriver en Angleterre. Comme l'ont rapporté plusieurs médias anglais, dont le Daily Mail, le duc de Sussex est arrivé à Londres, à l'aéroport d'Heathrow, ce vendredi 25 juin 2021 dans l'après-midi. La veille au soir, il avait embarqué à Los Angeles à bord d'un vol commercial American Airlines. Laissant derrière lui son épouse Meghan Markle, Lili et Archie (2 ans), le Britannique de 36 ans est de retour dans son pays natal pour prendre part à l'inauguration de la statue hommage à sa mère Diana, avec son frère le prince William. En attendant cet événement, prévu le 1er juillet prochain à Kensington, le prince Harry a directement rejoint son Frogmore Cottage de Windsor. Sur place, il doit effectuer une quarantaine de cinq jours en raison de la crise sanitaire et attendre de présenter un test négatif. Comme c'était déjà le cas lorsqu'il était revenu pour la première fois en avril dernier, afin d'assister aux obsèques de son grand-père le prince Philip, le duc de Sussex doit partager sa demeure avec sa cousine la princesse Eugenie, son mari Jack Brooksbank et leur petit August (né en février), qui y vivent depuis maintenant six mois. Il faut dire que le Frogmore Cottage, fraîchement rénové avec soin, était inhabité depuis le départ des Sussex pour la Californie. S'il y a bien un membre de sa famille avec lequel le prince Harry doit renouer, c'est son aîné William. Depuis maintenant quatre ans, les deux frères préparent l'inauguration de cette statue à l'effigie de leur défunte mère Lady Di. C'est finalement le 1er juillet 2021, au jour où elle aurait fêté ses 60 ans, qu'ils vont dévoiler ce projet très personnel au public, dans les jardins de Kensington qu'elle aimait tant. Avec Kate Middleton dans le rôle de conciliatrice, Harry et William font-ils finalement se rabibocher après de longs mois de tension ? Rien n'est moins sûr...