Kate et William de sortie avec George : trio de supporters exaltés pour le match Angleterre-Allemagne

Kate Middleton et le prince William ont fait sensation lors de leur venue au Stade de Wembley, à Londres, pour assister au match opposant l'Angleterre à l'Allemagne, mardi 29 juin 2021. Rentré d'Ecosse, où il était en tournée pendant deux jours avec la reine Elizabeth II, le duc de Cambridge a pu revenir à temps dans l'après-midi, pour supporter l'équipe de football de son pays.

Le couple royal a fait le déplacement avec leur grand garçon, le prince George, âgé de 7 ans, fan de foot et supporter des Trois Lions. Pour l'occasion, le frère de Charlotte et Louis (6 et 3 ans) était habillé exactement comme son père : costard bleu marine, chemise bleu ciel et cravate rayée rouge et bleu. Un look protocolaire qui a fait fondre les internautes sur Twitter ! "Ravi de voir le prince George dans les tribunes avec ses parents", "Je pense que le prince George nous a porté chance", "Quelle belle surprise de voir le Duc et la Duchesse avec leur garçon", peut-on lire.

Kate Middleton, quant à elle, portait une veste cintrée rouge vif Zara, un t-shirt blanc et un pantalon noir. C'est la toute première fois que le couple assiste ensemble à un match !