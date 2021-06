Diaporama Kate et William de sortie avec George : trio de supporters exaltés pour le match Angleterre-Allemagne

9 / 11

Le Duc et la Duchesse de Cambidge et leur fils Prince George, l'ancien goal David Seaman et sa femme Frankie Poultney, Ed Sheeran, David Beckham, Romeo Beckham, Ellie Goulding et son mari Caspar Jopling durant le match Angleterre-Allemagne au Wembley Stadium. Le 29 juin 2021