Le prince Harry, papa pressé : retour immédiat auprès de Meghan, Archie et Lilibet

Le prince Harry n'a pas perdu de temps pour plier bagages... Quelques heures seulement après l'inauguration de la statue hommage à sa mère Diana à Kensington, le duc de Sussex a déjà quitté l'Angleterre, direction la Californie, où l'attendent Meghan Markle et leurs deux jeunes enfants : Archie et Lilibet (2 ans et bientôt 1 mois).

Photo à l'appui, Hello a confirmé que le prince Harry avait bel et bien regagné l'aéroport juste après la cérémonie organisée jeudi après-midi dans les jardins du palais de Kensington. Avec son frère aîné William, le Britannique de 36 ans a enfin dévoilé la sculpture à l'effigie de leur défunte mère et ce, au jour où elle aurait eu 60 ans. Malgré les tensions familiales héritées du Megxit, les deux frères ont fait bonne figure et retrouvé leur famille maternelle avec joie, avant d'observer les détails de la statue en bronze représentant Diana à la fin de sa vie, entourée d'enfants. Ce projet était d'autant plus attendu qu'il avait été initié il y a déjà quatre ans, à l'occasion des 20 ans de la mort de la princesse de Galles.

Après avoir passé moins d'une semaine en Angleterre, au Frogmore Cottage de Windsor qu'il partage avec sa cousine Eugenie, le prince Harry a donc regagné la Californie et sa villa de Montecito, près de Santa Barbara. Le duc de Sussex devait être impatient de rentrer chez lui puisqu'il est parti trois semaines seulement après la naissance de sa fille Lili.

A l'occasion d'une garden party organisée à Londres jeudi soir, le jeune papa a fait de rares confidences sur cette nouvelle vie de famille à quatre : "Avec deux, on jongle pour sûr", le prince Harry a-t-il confié à son ami Ed Sheeran, également de la partie. "Nous avons eu de la chance jusqu'à présent, elle [Lili] est très tranquille et semble simplement heureuse de rester assise là pendant qu'Archie court partout comme un fou", a-t-il ajouté auprès d'un autre invité. Pour découvrir le visage de la petite Lilibet, il va falloir attendre encore un peu...