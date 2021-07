Prince Harry et William en froid durant l'inauguration de la statue de leur mère ?

Voilà un jour mémorable pour la famille royale britannique. En effet, en ce 1er juillet 2021, les jardins de Kensington ont fait honneur à la vie de la Princesse Diana pour la date de son anniversaire. Pendant que la reine Elizabeth II était en Écosse, le Prince Harry et le Prince William se sont réunis afin d'assister à l'inauguration de la statue réalisée en l'honneur de Lady Di. Une cérémonie solennelle durant laquelle ils étaient accompagnés de leurs oncles et tantes, les frères et soeurs de Diana. Pour cette journée, tout le palais de Kensington était prêt pour célébrer avec entrain et émotion la mémoire de la princesse. Pour preuve, le jardin a même été décoré avec plus de 4 000 fleurs (les préférées de Diana, ndlr) pour l'occasion. Après avoir délicatement enlevé la couverture qui couvrait l'oeuvre, les petits-enfants de la reine ont alors découvert une belle figure de leur mère enlaçant deux enfants.

Un discours rempli d'amour

Toutefois, c'est non sans émotion que s'est déroulée cette petite cérémonie. Dans un court communiqué partagé cet après-midi, les deux enfants de Diana ont exprimé tout l'amour et l'admiration qu'ils ressentent encore aujourd'hui à l'égard de leur mère. "Chaque jour, nous souhaitons qu'elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit le symbole de sa vie et de sa longévité", ont-ils expliqué. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, en ce qui aurait pu être le soixantième anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère - des qualités ont fait d'elle une force pour le bien dans le monde, changeant d'innombrables vies pour le mieux." Un discours poignant dans lequel les deux jeunes princes n'ont pas omis de remercier l'artiste pour tout le travail qu'il a réalisé avec cette sculpture. "Merci à Ian Rank-Bradley, à Pip Morrisson et leur équipe pour leur travail exceptionnel, à tous nos amis et contributeurs qui ont permis à ce projet de se concrétiser, et à tous ceux qui, partout dans le monde, gardent, vivante, la mémoire de notre mère", ont-ils annoncé.

Toutefois, malgré cette bonne humeur apparente, le Daily Mail rapporté ce 1er juillet 2021 que les deux frères se sont à peine parlé durant cette cérémonie. Alors que Diana souhaitait que ses enfants soient unis, les rivalités entre les deux frères n'ont pas manqué de se faire sentir dans l'assistance.