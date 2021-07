William et Harry honorent leur mère Diana : un choix de statue surprenant et émouvant

Ce projet initié en 2017 en a connu des péripéties... Finalement, la statue hommage à Diana a bel et bien été inaugurée dans le Sunken Garden, la partie des jardins du palais de Kensington que la princesse de Galles appréciait tant. En dépit des tensions familiales provoquées par le Megxit, ses fils les princes William et Harry ont, ensemble, dévoilé la sculpture célébrant l'héritage humanitaire de leur célèbre maman, ce 1er juillet 2021. Un jour très particulier puisque la princesse de Galles, décédée en 1997 dans un terrible accident de voiture à Paris, aurait eu 60 ans.

Crise sanitaire oblige, l'inauguration s'est tenue en comité très restreint : autour de William et Harry, se trouvaient leurs tantes Lady Sarah McCorquodale et la baronne Jane Fellowes, et leur oncle, le comte Charles Spencer, les soeurs et le frère de Diana. Le trio est d'ailleurs arrivé Kensington dans l'indifférence générale... Heureusement, leurs neveux les ont accueillis avec joie (voir diaporama). Les membres du comité en charge de ce projet étaient présents également : le sculpteur Ian Rank-Broadley, le paysagiste Pip Morrison et l'historien de demeures royales Rupert Gavin. Partie en Ecosse, le prince Charles a de son côté préféré rester à distance...

Dans un communiqué relayé par le palais de Kensington, il a été précisé que la statue a été pensée pour "refléter la chaleur, l'élégance et l'énergie de Diana, princesse de Galles, en plus de son travail et de l'impact qu'elle a eu sur tant de personnes". Trois enfants entourent la silhouette de Lady Di pour "représenter l'universalité et l'impact intergénérationnel du travail de la princesse". Côté look, la tenue a été choisie selon "la dernière période de sa vie, au moment où elle a gagné en assurance". Enfin, les touristes qui iront la voir de leurs propres yeux pourront lire une inscription au pied du monument en bronze : un extrait du poème The Measure of A Man, déjà cité lors de la cérémonie hommage à Diana donnée en 2007, pour les 10 ans de sa mort.