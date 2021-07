Diaporama William et Harry honorent leur mère Diana : un choix de statue surprenant et émouvant

1 / 32 William et Harry honorent leur mère Diana : un choix de statue surprenant et émouvant

3 / 32 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire. Jane Fellowes, Sarah McCorquodale et Charles Spencer, les soeurs et le frère de Lady Di, étaient présents.

4 / 32 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire. Jane Fellowes, Sarah McCorquodale et Charles Spencer, les soeurs et le frère de Lady Di, étaient présents.

5 / 32 Le prince Harry avec son oncle Charles Spencer et sa tante Lady Jane Fellowes, le frère et la soeur de Diana - Inauguration de la statue de la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

6 / 32 Le prince Charles et Diana avec leurs fils William et Harry au Eton College en 1995.

7 / 32 Diana avec ses fils William et Harry à Londres en 1989.

8 / 32 Le prince Charles, ses fils William et Harry, Earl Spencer - Obsèques de Lady Diana en 1997 à Londres.

12 / 32 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire. Jane Fellowes, Sarah McCorquodale et Charles Spencer, les soeurs et le frère de Lady Di, étaient présents.

14 / 32 Diana avec ses fils Harry et William à Majorque en 1987.

16 / 32 Le prince Harry avec son oncle Charles Spencer et sa tante Lady Jane Fellowes, le frère et la soeur de Diana - Inauguration de la statue de la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

17 / 32 Le prince Charles et Diana avec leurs fils William et Harry en 1985.

18 / 32 Diana en vacances au Autriche avec ses fils William et Harry en 1993.

19 / 32 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire. Jane Fellowes, Sarah McCorquodale et Charles Spencer, les soeurs et le frère de Lady Di, étaient présents.

21 / 32 Le prince Charles et Diana avec leurs fils William et Harry à Londres en 1995.

23 / 32 Jane Fellowes, la soeur de Diana - Inauguration de la statue de la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

24 / 32 Le prince Harry et son oncle Charles Spencer - Inauguration de la statue de la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

25 / 32 Diana avec ses fils William et Harry en 1997.

26 / 32 Diana et son fils Harry à Majorque en 1986.

27 / 32 Le prince William et le prince Harry au concert hommage à leur mère Diana au stade Wembley de Londres en 2007.

28 / 32 Diana au balcon de Buckingham avec ses fils William et Harry en 1988.

29 / 32 Le prince William et le prince Harry au concert hommage à leur mère Diana au stade Wembley de Londres en 2007.

30 / 32 Le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de la visite du Sunken Garden dédié à la mémoire de Lady Diana à Londres le 30 août 2017.

31 / 32 Catherine Kate Middleton,duchesse de Cambridge et Le prince William, duc de Cambridge lors d'une promenade dans les jardins du palais de Kensington pour saluer la mémoire de Lady Diana à Londres le 30 août 2017.