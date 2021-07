Elizabeth II pimpante, bien loin de l'inauguration de la statue de Lady Diana

C'est sa dernière journée en Ecosse. La reine Elizabeth II et sa fille, la princesse Anne, 70 ans, vivent leurs derniers moments en Ecosse, avant l'année prochaine. Jeudi 1er juillet, la monarque de 95 ans s'est rendue à l'Institut pour le Changement climatique d'Edimbourg en voiture hybride ! Elle a également fait la rencontre de deux jeunes femmes, représentantes de Children's Parliament (Parlement des Enfants en français) une organisation écossaise qui existe depuis 1996 et qui a pour but d'aider les plus jeunes et de protéger leurs droits.

La reine Elizabeth II et sa fille, Chancelière de l'Université d'Edimbourg depuis 2011, ont reçu, comme cadeau de bienvenue de la part de l'association, deux arbres. D'après le compte Twitter officiel de la famille royale britannique. Ces deux arbres seront plantés à l'occasion du Jubilé de la Reine, évènement qui célèbre son arrivée sur le trône, en juin 2022.

La princesse Anne et sa mère, qui étaient accompagnées de Peter Mathieson, directeur et vice-chancelier de l'Université d'Édimbourg, ont ensuite découvert un engin tout droit venu du futur, qui transforme l'énergie des vagues en électricité !

Elles ont assisté à une démonstration et la reine a semblé très enjouée face à cette nouvelle technologie.

Pour finir cette Holyrood Week, nom donné à la semaine que la reine consacre chaque année à l'Ecosse, la mère du prince Charles a dévoilé une plaque dans les jardins de l'Institu pour le Changement climatique.