Diaporama Elizabeth II pimpante, bien loin de l'inauguration de la statue de Lady Diana

La reine Elisabeth II d'Angleterre visite l'Institut sur le changement climatique à Edimbourg, le 1er juillet 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine (Holyrood Week). Elle était accompagnée de la princesse Anne et de Peter Mathieson, directeur et vice-chancelier de l'Université d'Édimbourg.

Queen Elizabeth II, with Principal and Vice-Chancellor Peter Mathieson (right),during a visit to the Edinburgh Climate Change Institute, as part of her traditional trip to Scotland for Holyrood Week. July 1st, 2021.