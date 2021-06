Archie privé de titre royal : Meghan et Harry ont refusé un nom bien précis pour lui éviter les moqueries

Les noms et titres royaux utilisés par le prince Harry et Meghan Markle pour leurs deux enfants continuent d'attirer l'attention des médias... Alors que le certificat de naissance de la petite Lilibet (3 semaines) vient d'être révélé, l'identité de son grand frère Archie (2 ans) fait également grand bruit. A en croire les informations du Telegraph publiées le 23 juin 2021, le duc et la duchesse de Sussex ont refusé de donner un certain titre à leur fils pour lui épargner d'éventuelles moqueries.

Le matin de son mariage avec Meghan Markle, célébré au château de Windsor le 19 mai 2018, le prince Harry a reçu de sa grand-mère la reine ses titres royaux : il est ainsi devenu duc de Sussex, comte de Dumbarton (en Ecosse) et baron Kilkeel (Irlande du Nord). Puisqu'il n'utilise que le premier de ces trois titres, il a été suggéré que le second soit donné à Archie : "Ils n'aimaient pas l'idée qu'Archie soit appelé comte de Dumbarton parce que cela commençait par le mot 'dumb' [stupide en anglais, NDLR]. Ils s'inquiétaient de ce à quoi cela pourrait ressembler", a rapporté une source du Telegraph. Une seconde a alors précisé : "Ce n'est pas seulement Meghan qui a souligné les pièges potentiels, cela a également dérangé Harry."

Finalement, le couple a choisi de ne pas donner de titre royal à son fils, qui s'appelle "simplement" Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Comme l'a rappelé une source du même média, le prince Harry et Meghan Markle "ne voulaient pas de titres pour leurs enfants". Le fils du prince Charles et Diana aurait été "catégorique" à ce sujet, préférant élever ses enfants tels des citoyens (presque) ordinaires, comme ses cousins Peter et Zara Phillips (les enfants de la princesse Anne). Pourtant, lors de leur interview vérité avec Oprah Winfrey en mars 2021, les Sussex avaient laissé entendre qu'il y aurait eu débat au sein de la famille royale sur l'attribution d'un titre au petit Archie et ce, en raison de son métissage...

Puisque le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement quitté la monarchie pour s'installer en Californie, que se passera-t-il pour leurs enfants Archie et Lilibet lorsque papi Charles deviendra roi ? Le protocole royal prévoit en effet que les petits-enfants du monarque deviendront automatiquement prince et princesse... Des rumeurs qui courent outre-Manche depuis plusieurs jours, et relayées jeudi par Tatler, affirment que le prince de Galles pourrait modifier la loi pour resserrer la monarchie autour de ses membres principaux.