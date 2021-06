Meghan Markle et Harry : Le certificat de naissance de Lilibet dévoilé, un élément interpelle...

Voilà maintenant trois semaines que la petite Lilibet est née ! Le 4 juin 2021, le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli leur deuxième enfant au Santa Barbara Cottage Hospital, situé non loin de leur villa de Montecito. Jeudi, le site américain TMZ a dévoilé une copie du certificat de naissance de l'enfant. Un document sur lequel on peut relever un élément pour le moins surprenant...

Au moment d'officialiser la naissance de Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, ses parents n'ont pas indiqué les mêmes noms que ceux utilisés lors de la naissance de leur premier enfant, Archie (2 ans). Sur le certificat de naissance de sa fille, le prince Harry a indiqué en guise de prénom "duc de Sussex" et de nom "son altesse royale". Un choix qui a de quoi interpeller quand on sait que le Britannique n'est plus censé utiliser le titre d'altesse royale depuis son départ de la monarchie, officialisé au début de l'année 2020 ! Pour rappel, sur le certificat de naissance d'Archie, il avait indiqué "son altesse royale Henry Charles Albert David duc de Sussex".

De son côté, la mère de Lili a misé sur la simplicité en retrouvant son nom de jeune fille : "Rachel [son premier prénom] Meghan Markle". Un nom bien différent de celui qu'elle avait indiqué en premier lieu sur le certificat de naissance de son fils, à savoir "Rachel Meghan son altesse royale la duchesse de Sussex", avant d'être modifié quelques jours plus tard pour "son altesse royale la duchesse de Sussex". Si l'ex-actrice de 39 ans semble avoir bel et bien tourné la page de son passage au sein de la monarchie, son mari le prince Harry semble quant à lui toujours attaché à ses titres...

La naissance de la petite Lili fait décidément couler beaucoup d'encre. Au-delà des noms utilisés par ses célèbres parents sur son acte de naissance, c'est surtout son prénom qui a déclenché un nouveau bras de fer avec Buckingham : le prince Harry et Meghan Markle n'auraient en effet pas demandé son autorisation à la reine Elizabeth pour utiliser Lilibet, le surnom que le défunt prince Philip lui donnait dans l'intimité. La venue - imminente - du duc de Sussex en Angleterre permettra-t-elle d'apaiser les tensions avec la famille royale, pour de bon ?