Archie et Lilibet : Leur ressemblance frappante avec un proche très particulier, photo troublante

A l'occasion de la fête des mères, Eugenie d'York a dévoilé un cliché d'elle marchant main dans la main avec son aîné dans une clairière verglacée et baignée par le soleil. Le petit garçon haut comme trois pommes semble s'éclater avec sa maman. Mais s'il y a une chose qui n'a pas échappé aux internautes, c'est la ressemblance frappante du petit garçon avec ses cousins Lilibet et Archie : "August est le portrait craché d'Archie", "Les liens du sang sont très forts", "On dirait Lili." Il faut dire que la couleur des cheveux et les traits du visage font effectivement penser, à s'y méprendre, aux enfants des Sussex avec qui Eugenie est restée très proche malgré leur départ des membres actifs de la famille royale.

Tous réunis au couronnement ?

Archie et Lilibet retrouveront-ils leurs cousins d'ici le début du mois de mai ? Rien n'est moins sûr depuis que le roi Charles III a retiré Frogmore Cottage à leurs parents Meghan Markle et Harry. Si une invitation leur a bien été envoyée pour assister au couronnement du nouveau Souverain et de la reine Camilla Parker-Bowles, les Sussex n'ont pour l'instant pas donné de réponse. Mais ils ont d'ores et déjà fait part de leurs exigences au clan royal pour augmenter les chances de les voir venir.

Meghan et Harry veulent une place sur le balcon de Buckingham après la cérémonie religieuse qui sera donnée dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster, où Kate et William se sont mariés en 2011. Mais ce n'est pas tout. Ils souhaitent qu'Archie et Lilibet soient traités comme leurs autres cousins et qu'ils aient eux aussi une place au sein de la procession qui conduira la famille royale au palais de Buckingham à la sortie du couronnement. Charles III ayant déjà fait des efforts pour Meghan et Harry, pas sûr qu'il honore toutes ces requêtes après les révélations et les attaques qui ont été adressées par le couple aux Windsor.