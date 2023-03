Harry et Meghan, caprices de stars à l'aube du couronnement : leurs exigences connues, une très longue liste

Les détails du couronnement de Charles se précisent au fil des jours. Le 6 mai approchant à grands pas, les premiers documents révélant l'organisation de l'événement ont été révélés. D'ailleurs, deux versions sont d'ores et déjà sur la table au cas où Meghan Markle et le prince Harry, officiellement invités par Charles III, se décident à venir. Car pour l'heure, s'ils ont confirmé avoir reçu un mail d'invitation, pas de réponse concrète concernant leur présence pour le grand jour. La raison ? Les parents d'Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, auraient posé des conditions et attendent que celles-ci soient validées par Buckingham selon les médias britanniques dont OK Magazine.

Et il y a de quoi faire vriller la couronne de Charles quand on apprend que Meghan et Harry souhaitent que leurs deux enfants soient traités comme leurs cousins, George, Charlotte et Louis, et qu'ils aient une place aussi importante qu'eux au coeur de la procession royale. S'ils se permettent de faire autant de place à leurs enfants, c'est parce que le 6 mai prochain correspond également au quatrième anniversaire du petit Archie. En tant que star de la journée, hors de question que le couronnement empêche tout moment de gloire à leur fils. Si le roi Charles pouvait aussi avoir l'amabilité de mentionner un Joyeux anniversaire pendant l'un de ses discours, ce ne serait d'ailleurs pas de refus !

Une fois la cérémonie terminée à l'abbaye de Westminster, la famille royale prendra place au balcon de Buckingham pour saluer la foule. La présence de Meghan et Harry n'y est pas prévue mais les Sussex comptent bien y remédier. Contrairement au jubilé de la reine en juin dernier, le couple souhaite faire partie de cette communion avec la foule. Reste à savoir si toutes ces requêtes seront honorées.

Le palais sur les dents

Comme l'a indiqué The Sun, le palais essaye de "conclure les négociations le plus rapidement possible" pour ne pas avoir à affronter le "chaos". Sans parler du fait que le roi Charles avait déjà tendu la main à Meghan et Harry. S'il était prêt à accorder une place à Archie et Lilibet, il leur avait également proposé de loger à Frogmore Cottage le temps de leur séjour, alors même qu'il venait de leur retirer après la publication des mémoires du prince Harry et les piques qui leur étaient adressées. La balle serait donc désormais dans le camp de la famille royale. Affaire à suivre...