Harry et Meghan Markle : Leur vie pas si luxueuse dans leur "tout petit" cottage, images inédites et vérité rétablie

Ce qu'Harry confirme : "Les murs sont un peu penchés, le plafond est très bas, je ne sais pas pour qui il a été construit mais ils devaient être petits !". Et alors que l'on peut voir des images du fils du roi Charles touchant en effet les plafonds, sa femme en profite pour se moquer de lui : "Harry se cognait tout le temps, comme il est très grand !".

"Un chapitre de notre vie"

Le couple, à l'abri des regards, vit des mois paisibles et tente de s'adapter à cette nouvelle réalité, tout en préparant le mariage qui survient le 19 mai 2018 et qui donnera deux enfants (Archie, 3 ans et demi et Lilibet, 18 mois). Deux bambins qui n'ont jamais vu cette maison dans laquelle leurs parents ont fait leurs débuts : Archie est né à Windsor et a grandi au Frogmore Cottage, avant que ses parents ne décident de leur départ pour les Etats-Unis. Lilibet, quant à elle, est née en Californie et n'a posé un pied sur le sol britannique qu'en juin dernier, lorsqu'elle a fêté son premier anniversaire en plein jubilé.

Mais même si désormais, leur vie au Royaume-Uni semble bien loin, le couple semble avoir gardé beaucoup de tendresse pour ces moments. "C'était un chapitre de nos vies auquel personne n'aurait pu croire", lance d'ailleurs le fils de Charles III, qui s'attaque également à son père et à son frère dans le documentaire. Et de se souvenir d'un moment encore plus étrange passé dans le cottage avec l'une de leurs amies : "Oprah est venue prendre le thé, elle s'est assise et a lancé 'Personne ne le croirait !'".