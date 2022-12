Harry et Meghan, leur série prévue depuis le départ ? Révélations troublantes et aveux

Ce jeudi 8 décembre marque un tournant très particulier dans la vie de la monarchie britannique. Le prince Harry et Meghan Markle voient leur série-documentaire enfin diffusée sur Netflix, trois mois pile après la mort de la reine Elizabeth II. Un film dans lequel les Sussex, sans filtre, promettent de ne faire aucun cadeau aux membres de la Firme après tous les mauvais traitements qu'ils disent avoir vécus. Racisme, exclusion, protocole... Meghan Markle et Harry se mettent à nu et ne veulent plus avoir aucun secret pour leurs fans et pour les admirateurs de la Couronne, peut-être aveuglés par la grandeur d'une institution pourtant aussi vieillotte que les règles qui la régissent.

Si l'acte est légitime, leurs véritables motivations et leurs manières de faire (comme l'interview choc accordée à Oprah Winfrey en mars 2021) suscitent des interrogations et une certaine colère dans le public. Pour beaucoup, le timing et les révélations faites au compte-gouttes ne sont qu'un moyen de faire le buzz et d'attirer l'attention. Et surtout, ils ne sont que le fruit d'un coup rudement monté par le couple. Si les véritables intentions ne seront à tout jamais connues que par les principaux intéressés, ces derniers font une révélation troublante.

Interrogés sur la raison qui les ont poussés à signer ce documentaire, Meghan et Harry livrent leur vérité : "Je ne vais pas vous dire que c'est confortable pour moi mais quand vous avez l'impression que les gens se méprennent sur votre compte depuis toujours, c'est important d'avoir enfin l'occasion de raconter sa propre histoire" explique l'ancienne actrice. Pour ce faire, les mémoires du prince Harry n'étaient apparemment pas suffisantes puisque l'idée du documentaire a fait son chemin.

Un ami à l'origine du projet

S'ils y avaient peut-être pensé eux-mêmes, c'est un proche qui a fini par les convaincre de faire de leur décision de quitter Windsor un film : "Un de nos amis a suggéré qu'on se filme nous-mêmes pendant toute cette période vu toutes les fausses informations qui circulaient sur nous et notre départ. On s'est dit que c'était une bonne idée." C'est là que l'on découvre des images de Meghan face caméra, au bord des larmes, se confier à son téléphone : "On a décidé de faire une sorte de journal intime filmé parce que même si ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui, ça pourra nous servir plus tard."

Le prince Harry et Meghan Markle ne semblent donc plus avoir aucun scrupule concernant les confessions choc et les malaises que ses révélations créent au sein de la monarchie. Le couple n'a plus qu'un seul objectif désormais : "Nous voulons protéger nos enfants du mieux que nous pouvons mais nous sommes aussi parfaitement conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans cette famille emblématique." Passé par là, le prince Harry ne décidera rien pour Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, sans leur en avoir parlé au préalable et leur avoir demandé leur accord : "En tant que père, je crois que la notion de consentement est essentielle dans cette histoire. Quand vous venez des enfants, c'est à vous de décider ce que vous acceptez ou non de partager avec eux." Un partage qui lui a visiblement beaucoup manqué dans sa jeunesse...