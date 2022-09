Harry et Meghan mis de côté : leurs enfants Archie et Lilibet lésés, "ils sont furieux" !

Derrière l'unité manifeste des membres de la famille royale devant le cercueil de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier, se profile une multitude de tensions. Car si William et Harry apparaissent soudés avec leurs épouses, non loin de leur père devenu roi Charles III et la reine consort Camilla, les sujets de désaccord ne manquent pas. Notamment dans le cas du prince Harry dont les liens se sont distendus au fil des années avec en point d'orgue son expatriation aux Etats-Unis avec sa famille. Selon The Sun , le cadet de Charles et Diana ainsi que sa femme Meghan n'auraient pas apprécié que leurs enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) n'obtiennent pas les titres attendus.

Le roi Charles III a prévu de faire de ses deux petits-enfants Archie et Lilibet des prince et princesse dans le futur. Mais les deux enfants du couple formé par Harry et Meghan ne bénéficieront pas du titre HRH (His ou Her Royal Highness, Son Altesse Royale). En effet, en mettant un terme à leurs obligations envers la famille royale, Harry et Meghan n'utilisent plus leurs prédicats d'altesse royale, ce qui se répercute alors sur leurs enfants.

Cependant, les parents d'Archie et Lilibet auraient souligné que les enfants du prince Andrew - fils controversé d'Elizabeth II -, Eugenie et Beatrice, ont conservé leur titre d'altesse royale alors qu'elles ne servent pas directement pour la monarchie. "Harry et Meghan s'inquiétaient pour des questions de sécurité et être prince et princesse leur donne des droits plus sûrs. Il y a beaucoup de discussions depuis la semaine dernière. Ils sont déterminés sur le sujet depuis la mort de la reine. Ils sont furieux à l'idée qu'Archie et Lilibet ne soient pas considérés comme des altesses royales", a indiqué une source au Sun. Selon l'accord : ils peuvent être des prince et princesse, mais pas "HRH", car ils n'oeuvrent pas pour la monarchie.

Si la rumeur veut que Meghan ait accusé la famille royale d'avoir refusé le titre de royaux à ses enfants en raison de leurs origines - la duchesse de Sussex est afro-américaine par sa mère Doria Ragland -, elle a déclaré qu'elle n'était pas particulièrement attachée à la "grandeur" des titres officiels. C'était le roi George V qui avait statué sur la question en 1917, voulant limiter le titre HRH à certains membres de la famille royale. Aujourd'hui, cela concerne donc le fils héritier du trône et son premier fils, William et son fils George en l'occurence. Archie, qui pourrait venir avec sa soeur aux obsèques, ne s'inscrit donc pas dans cette lignée.