Meghan et Harry loin d'Archie et Lilibet : ils songent à une grande décision pour les obsèques de la reine

Jeudi 8 septembre, la nouvelle tant redoutée de la mort d'Elizabeth II tombait. Après de longues heures de doute sur la santé de la reine, cette dernière mourait à l'âge de 96 ans, entourée des siens dans sa résidence de Balmoral en Ecosse. Le hasard a d'ailleurs plutôt bien fait les choses puisque le prince Harry et Meghan Markle, installés en Amérique depuis leur départ de la famille royale, étaient en Europe au même moment pour assister à des événements caritatifs. Aux côtés du clan Windsor jusqu'aux obsèques de la reine, attendues le lundi 19 septembre prochain, Harry et Meghan Markle ont laissé leurs enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, entre les mains de leur grand-mère Doria Ragland mais le temps commence à se faire long.

Leur présence en Europe initialement prévue pour une semaine, Meghan Markle et le prince Harry ont évidemment bousculé leur emploi du temps et prolongé leur séjour en Angleterre au moins jusqu'aux obsèques de la reine. Mais difficile d'envisager autant de temps loin de leurs deux enfants. C'est la raison pour laquelle le couple est en train de réfléchir à un moyen de faire venir Archie et Lilibet auprès d'eux avant leur retour aux Etats-Unis la semaine prochaine.

Si leur décision n'est pas encore prise, les retrouvailles familiales sont au coeur des discussions. Il faut dire que depuis le début de leur voyage en Europe, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas revu Archie et Lilibet. Passer encore une semaine loin de leurs bambins relève donc presque de l'impossible pour eux. C'est la raison pour laquelle Doria Ragland pourrait prochainement voyager avec eux pour rejoindre sa fille et son beau-fils, en plein deuil, au Royaume-Uni.

Ce ne serait pas la première fois que Meghan Markle et le prince Harry viennent voir la famille royale en compagnie de leurs enfants. En juin dernier déjà, le duc et la duchesse de Sussex avaient profité du jubilé de platine de la reine Elizabeth II pour présenter Lilibet aux membres du clan et fêter au passage son tout premier anniversaire. Une réunion qui aura permis à la Souveraine de faire connaissance avec son arrière-petite-fille avant de tirer sa révérence.