Meghan Markle maman : le rôle crucial de sa mère, Doria Ragland, dans l'éducation de Lilibet

Une tête couronnée de plus chez les Sussex. Heureusement, alors que la famille s'agrandit, Meghan Markle peut compter sur ses proches. Le 4 juin 2021, la jeune maman a accouché de son deuxième enfant, une petite Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor. Et si Doria Ragland, la mère de la duchesse, n'a pas pu être présente le jour de la naissance de bébé, elle a prévu de largement se rattraper dans les jours à venir.

Doria Ragland "folle de joie"

Doria Ragland est professeur de yoga à Los Angeles. Quand Archie avait ouvert les yeux pour la première fois, elle avait dû prendre un avion en urgence pour se rendre à Londres. Pour Lili, évidemment, les choses furent plus aisées. La mère de Meghan markle se serait donc installée dans le luxueux manoir du couple Sussex, situé à Montecito, pour aider les parents, selon les informations de Page Six. La grand-mère serait "folle de joie" depuis qu'elle a rencontré sa petite-fille.

Les présentations sont donc officielles entre la nouvelle-née et la plupart des membres de sa famille. La fille de Meghan Markle et du prince Harry a eu la chance de communiquer avec son arrière-grand-mère, Elizabeth II, par écran interposé. C'était une rencontre au sommet entre les deux souveraines. La petite fille a été baptisée ainsi en l'honneur de la reine d'Angleterre. "Lilibet" était, beaucoup le savent, le surnom que le roi George VI donnait tendrement à Elizabeth.

Trois hommages en un

La carte d'identité de bébé sera un joli clin d'oeil pour trois personnes. Lilibet pour la reine d'Angleterre. Diana, son second prénom, pour la défunte mère du prince Harry. Plus discret : Lili, le surnom du bébé, signifie "lys" en anglais. Or, Doria Ragland a pour habitude d'appeler Meghan Markle sa "fleur". Le bouquet est finalement complet, maintenant que bébé a fait la connaissance de sa grand-mère et de son arrière grand-mère...