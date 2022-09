Mort d'Elizabeth II : la date et le lieu de ses obsèques dévoilés, des milliers d'invités prestigieux attendus

C'est une longue semaine que s'apprête à vivre le Royaume-Uni : alors que la reine Elizabeth II est décédée dans l'après-midi du jeudi 8 septembre, ses obsèques s'organisent doucement. La date officielle a d'ailleurs finalement été annoncée ce samedi : son enterrement, en grande pompe, sera bien célébré le lundi 19 septembre, comme les rumeurs l'annonçaient depuis plusieurs jours. Mais avant cela, le programme s'annonce chargé.

En effet, le cercueil, qui sera révélé ce dimanche 11 septembre à Balmoral devrait d'abord quitter la résidence familiale pour se rendre ce dimanche à Holyrood, la résidence des rois britanniques à Edimbourg. Une première grande étape, pour ce domaine qu'elle aimait tant et dans lequel toute la famille s'était réunie depuis quelques jours autour de son corps.

Après 24 heures dans le palais, son cercueil sera ensuite déplacé dans l'abbaye Saint Giles, lors d'une procession à laquelle devrait participer le nouveau roi Charles III et très sûrement ses autres enfants, Anne, Andrew et Edward, ainsi que certains de ses petits enfants dont les populaires Eugénie, Béatrice et Zara. Les princes William et Harry feront-ils le déplacement également ? Après leur sortie commune à Windsor, on ne peut que l'espérer.

Le retour à Londres

Ensuite, c'est le mardi 13 septembre que le corps devrait être rapatrié à Londres pour y être exposé dès le lendemain dans une place forte de la capitale, le palais de Westminster. Là, les britanniques auront plusieurs jours pour se recueillir devant le cercueil de leur souveraine, en plein coeur de Londres. Avant les obsèques, qui se dérouleront donc le 19, à 11h, heure locale.

Devant un public qui devrait être composé de plusieurs milliers de personnalités du monde entier : certains chefs d'état comme Emmanuel Macron ou Joe Biden ont déjà confirmé leur présence, tout comme le gotha royal européen. Toutes les monarchies devraient notamment y envoyer un représentant pour rendre un hommage appuyé à la reine d'Angleterre, qu'ils connaissaient tous personnellement. Tout le pays s'arrêtera également : les magasins et banques seront fermés, les bus se stopperont au moment où le cercueil entrera dans l'église et le glas sonnera pendant 96 minutes.

Sans parler de la famille royale au grand complet : outre le roi Charles III, sa femme Camilla et ses fils William et Harry, accompagnés de leurs épouses Kate et Meghan, l'ensemble des petits-enfants de la reine devrait être présent. Ce samedi, ceux-ci ont d'ailleurs fait une apparition remarquée à Balmoral : la princesse Anne et ses enfants, Zara et Peter Phillips, le prince Andrew et ses filles Eugenie et Béatrice ainsi que le prince Edward, avec sa fille Louise, sont allés à la rencontre du public à Balmoral et se sont montrés très émus.