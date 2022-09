Mort d'Elizabeth II : la famille réunie à Balmoral pour un hommage déchirant, Zara Phillips et ses cousines en larmes

C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour la famille royale ce samedi 10 septembre : après la sidération de la mort brutale d'Elizabeth II jeudi 8 septembre, puis les nombreux protocoles autour du nouveau roi Charles III, une longue période de deuil vient de commencer pour tout le clan meurtri de la perte de sa souveraine, tout autant que de sa matriarche. Et une grande partie a décidé de venir lui rendre un bel hommage à Balmoral, dans le château où la reine est décédée.

Sûrement réunis autour du cercueil d'Elizabeth II pour lui dire un dernier au revoir, la princesse Anne et ses deux frères cadets, Andrew d'York et Edward de Wessex ont été rejoints par leurs familles au grand complet ce samedi et tous se sont déplacés ensemble, à pied, vers la petite église locale, où une messe a été célébrée dans l'après-midi. La famille s'est ensuite arrêtée longuement devant les petits mots et les beaux bouquets déposés par la foule depuis l'annonce officielle.

Des petits-enfants très émus

Un magnifique hommage qui a notamment beaucoup ému Zara Tindall, la fille cadette de la princesse Anne. Apparue dans un long manteau noir, aux côtés de sa mère et de son frère Peter, la cavalière blonde a éclaté en sanglots en arrivant sur place et a eu du mal à se reprendre. Son mari Mike, souvent présent lors d'événements importants, était cette fois absent, sûrement en charge de leurs trois enfants Mia, Lena et Lucas (8, 4 et 1 an), mais aussi de Savannah et Isla (11 et 10 ans) les filles de son beau-frère, Peter, bien plus discret.

Leurs cousines Eugenie et Béatrice étaient également présentes sans leurs époux ni leurs enfants et semblaient elles aussi très tristes. Très appréciées, les deux jeunes femmes se sont pourtant arrêtées près de la foule pour remercier les gens présents et prendre des bouquets à déposer devant l'église. Les deux soeurs ont ensuite versé quelques larmes devant les mots gentils déposés, la plus jeune d'entre elle se blottissant même dans les bras de son père, le décrié prince Andrew.

Mais celle qui a marqué la foule, et que l'on ne voit presque jamais, c'est bien Lady Louise Windsor : pour une fois, la jeune fille a en effet pris une place égale à celle de ses cousines ce samedi. A 18 ans, la fille aînée du prince Edward était digne devant le bel hommage du public mais n'a pas lâché la main de sa mère, Sophie de Wessex, en pleurs. Ce qui ne l'a pas empêchée, en revenant dans le château, de saluer la foule comme une vraie pro... Bref, l'avenir de la monarchie semble être assuré !

Quelques absents remarqués

Grand absent de la journée, le petit frère de Louise Windsor, James, semble être resté au palais avec les jeunes enfants. Ses cousins William et Harry sont quant à eux bien loin de Balmoral : l'héritier du trône était avec son père, le roi Charles III, pour la proclamation officielle ce samedi matin à Londres. Le cadet, quant à lui, semble être à Windsor avec sa femme Meghan, tout comme Kate Middleton, qui a préféré rester au calme avec ses trois enfants, George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans, et 4 ans). Pour les préparer, sans doute, à une longue semaine médiatique...