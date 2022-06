Zara et Mike Tindall se lâchent à Wimbledon : le couple royal surpris en plein baiser dans les tribunes !

Il y a de l'amour dans l'air ! Mardi 28 juin, à l'occasion de la deuxième journée du tournoi de tennis du Grand Chelem Wimbledon, Zara et Mike Tindall étaient très complices dans les tribunes.

La fille de la princesse Anne et du capitaine Mark Phillips était parée d'une charmante petite robe blanche (dress code du tournoi) accompagnée d'une paire d'escarpins et d'un sac à main noir. Son mari portait quant à lui une veste de costume beige avec une chemise blanche, une cravate rayée bleue et blanche ainsi qu'un pantalon noir assorti à ses chaussures. Le couple a partagé quelques moments de complicité dans les gradins entre quelques rires et des moments de tendresse. Ils ont notamment été aperçus en train de s'embrasser, ce qui tranche avec la distance que doivent garder d'autres membres de la famille royale comme le prince William (cousin de Zara Tindall) et sa femme Kate Middleton. Les gestes d'affection sont rares entre le duc et la duchesse de Cambridge, une distance à laquelle ne sont pas soumises Zara Tindall et son mari Mike puisqu'ils ne font pas partie des représentants officiels de la famille royale britannique.

Un couple heureux

Cela fait désormais plusieurs années que la petite-fille de la Reine d'Angleterre, très en vue lors du jubilé, partage sa vie avec l'ancien rugbyman. Leur mariage remonte déjà à 2011. Une cérémonie qui s'était tenue à Edimbourg mais surtout à huis clos, loin des caméras, contrairement à celui du Prince William et de Kate Middleton. Zara Tindall avait alors sorti le grand jeu en optant pour une robe bustier ivoire imaginée par Stewart Parvin, l'un des couturiers préférés de sa grand-mère. Son amoureux arborait quant à lui un pantalon à rayures grises, un gilet gris, une chemise blanche, une cravate grise et une rose blanche à la boutonnière. Depuis, c'est l'amour fou !

Passionnés par les compétitions de sport et notamment par l'équitation puisque Zara Tindall est une cavalière, ils avaient assisté en mars dernier à la première journée du Cheltenham Festival 2022, rendez-vous bien connu des adeptes des courses de chevaux. Là aussi, leur complicité n'avait échappé à personne. En avril, c'est à nouveau autour d'une course hippique que le couple s'est montré très proche, alors qu'ils étaient accompagnés de leurs trois enfants, à savoir la petite Mia (8 ans), Lena (3 ans) mais aussi le dernier de la fratrie, Lucas (1 an), né le 21 mars 2021.

Mais ils ont dû également traverser des épreuves difficiles, comme la fausse-couche de Zara Tindall. Heureusement pour eux, cette période douloureuse appartient désormais au passé. Place au bonheur désormais, entre moments de complicité et vie de famille !