Zara et Mike Tindall de sortie : amoureux, le couple royal ose quelques joyeux selfies !

Pour croiser Zara et Mike Tindall, c'est bien simple : il suffit de se rendre à une compétition équestre outre-Manche. Mardi 15 mars, dans le Gloucestershire, le couple est réapparu en public lors de la première journée du Cheltenham Festival 2022, rendez-vous bien connu des adeptes de courses de chevaux. L'occasion pour le couple d'afficher sa joyeuse complicité.

Si la journée était sportive, le dress code était en revanche sophistiqué, comme c'est généralement le cas pour ce genre d'événement. Zara Tindall (ex Phillips) avait cette fois-ci misé sur un ensemble burgundy, avec une cape ceinture Karen Millen, un pantalon noir Theory et une paire d'escarpins noirs Emmy London. La Britannique de 40 ans, championne olympique d'équitation, avait complété sa tenue d'un sac à main Lalage et d'un chapeau Juliette Millinery. De son côté, son mari Mike Tindall avait opté pour un look dit country chic, avec sa veste à carreaux et sa casquette un brin rétro.

Visiblement ravi de prendre part à cette journée d'ouverture du Cheltenham Festival, le couple a immortalisé ce moment avec quelques selfies (voir diaporama). Une véritable fantaisie de la part de membres de la famille royale, qui évitent généralement de se prendre en photo en public ! Etant l'un des seuls membres de la famille royale actifs sur les réseaux sociaux, l'ancien rugbyman de 43 ans a ensuite relayé l'un de ces clichés sur son compte Instagram.

"Super première journée @cheltenhamraces avec @thegreenroomexperience. L'Angleterre est en bonne place pour la première fois depuis quelques jours !!!! Voyons ce qui se passe !!", a-t-il commenté avec joie. Sur la série photo, on peut également voir passer Peter Phillips, le grand frère de Zara, l'aîné de la princesse Anne (la fille de la reine Elizabeth).