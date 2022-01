Mia Tindall réapparaît, dans les bras de papa et maman : l'arrière-petite-fille de la reine a bien grandi !

La famille Tindall était de sortie ce week-end ! Les Britanniques ont eu droit, non pas à une, mais bien à deux apparitions de la jeune Mia, la fille aînée de Zara et Mike Tindall. Samedi équestre avec maman, dimanche en crampons avec papa : la fillette de 8 ans, petite-fille de la princesse Anne et donc arrière-petite-fille de la reine Elizabeth, a pour sûr hérité de la passion de ses aînés pour le sport.

Samedi 29 janvier 2022, Mia Tindall est d'abord apparue main dans la main avec sa mère lors du Cheltenham Festival Trial, célèbre course hippique, à laquelle Zara Tindall - cavalière émérite de 40 ans, médaillée olympique - assiste régulièrement. Apprêtée dans sa robe à pois, accessoirisée d'un joli bandeau, la jeune Mia a montré à quel point elle avait grandi en quelques mois ! Il faut dire que sa précédente sortie remontait à 2019... En revanche, sa jeune soeur Lena (3 ans) et son petit frère Lucas (10 mois) semblent quant à eux restés à la maison.

Dimanche, c'est ensuite avec son père que Mia a profité d'une journée rugby. L'ancien joueur professionnel Mike Tindall a en effet ressorti ses crampons le temps d'un match de bienfaisance opposant son équipe des Rugby For Heroes à celle des Gloucester City Legends. Supporté par sa fille, l'ex-sportif de 43 ans a joué des coudes en faveur des vétérans. Même s'il a finalement perdu le match, Mike Tindall a pu se consoler avec sa petite tête blonde dans les bras.

Lors d'une interview accordée en 2014, lors d'un événement de voile caritatif, Zara Tindall avait confié à quel point le sport occupait une place de choix dans sa vie de famille : "Nous avons toujours eu du sport dans nos vies et tout au long de notre enfance. Je pense que c'est vraiment important dans la vie de chaque enfant d'avoir cette opportunité. Je pense que nous l'avons obtenu de nos parents et j'espère que nous pourrons transmettre cela à Mia." Mission visiblement accomplie ! Reste à voir si Lena et Lucas ont eux aussi hérité de l'esprit de compétition...