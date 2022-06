Zara Tindall flashy en rose, mode bonbon activé pour le jubilé !

Par Caroline Perrin Journaliste Obélix de la presse people, elle est tombée dedans quand elle était petite et n’a jamais vraiment quitté la marmite. Son passe-temps favori ? Éplucher les réseaux sociaux des stars pour dénicher des indices sur des ruptures ou des nouveaux couples encore tenus secrets.

Le jour 2 du jubilé de platine d'Elizabeth II a débuté. Après la parade Trooping the Colour, l'apparition au balcon et la cérémonie d'illuminations, place à la messe d'action de grâce et au déjeuner donné au Guildhall en présence du maire de Londres et de Meghan Markle et Harry, mais sans Elizabeth.

Ce jeudi 2 juin, le jubilé de platine d'Elizabeth II était officiellement lancé. Pour ce premier jour de fête, les membres actifs de la Couronne sont arrivés en calèche au palais de Buckingham - à l'exception de la reine - pour assister depuis le mythique balcon à Trooping the colour, parade militaire traditionnelle que le prince Louis, 4 ans, dernier né du mariage de Kate Middleton et du prince William, n'a visiblement pas appréciée. Pour ce 3 juin, place à la messe d'action de grâce ! La cathédrale Saint-Paul, située en plein coeur de Londres, a été choisie pour l'occasion. Tous les membres de la famille royale, actifs ou non, ont répondu présent ou presque. Le prince Andrew, en retrait de la vie publique depuis le scandale Jeffrey Epstein, est contraint à l'isolement puisque testé positif à la Covid-19. La reine non plus n'en fait pas partie. Fatiguée par la première journée de son jubilé, durant lequel elle aurait ressenti un inconfort selon le palais, Elizabeth II a choisi de ne pas y assister. Mais les autres têtes couronnées sont arrivées à tour de rôle. Parmi elles, Zara Tindall, qui d'un point de vue look, sortait du lot !

Zara Tindall looking absolutely stunning - pink is definitely the colour of choice today! #PlatinumJubilee pic.twitter.com/J4d6xxS5GW — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 3, 2022

Difficile de ne pas repérer la fille de la princesse Anne et de Mark Phillips. Au bras de son mari, l'ancien rugbyman Mike Tindall, Zara a débarqué en total look rose flashy dans une robe manteau ajustée à la taille, assortie à un couvre-chef violet, ainsi qu'un mini sac-à-main et des escarpins mauves. La petite-fille d'Elizabeth II avait, comme Kate Middleton, opté pour un peu de couleurs en cette journée placée sous le signe de la joie. Contrairement à Meghan Markle, en blanc légèrement grisé, dont la présence au côté du prince Harry a provoqué quelques sifflets dans la foule. Camilla Parker Bowles, le prince Charles, Kate Middleton et le prince William, Beatrice d'York, entre autres, se sont ensuite précipités dans la cathédrale pour prendre place pour la messe. Une cérémonie suivie d'un déjeuner au Guildhall, l'ancien hôtel de ville de Londres, organisé par le maire de la Cité de Londres, Vincent Keaveny, auquel tout le clan est convié.