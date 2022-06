Le prince Louis, vraie star du jubilé : Elizabeth II éclipsée par les grimaces du fils de William et Kate !

Le benjamin de Kate Middleton et du prince William était bel et bien la star incontestée de la parade. Du haut de ses 4 ans, Louis de Cambridge, qui portait la même tenue de marin que son papa en 1985, a volé la vedette à la reine Elizabeth II. Le petit frère de Charlotte et George ne tenait pas en place. Déjà sur la calèche qui le menait au palais de Buckingham, le petit Louis abusait un peu trop des gestes de main, au grand dam de sa soeur Charlotte qui a, en vain, tenté de calmer ses ardeurs. Et c'était loin de s'arranger une fois sur le balcon.