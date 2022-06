Jubilé de platine : Elizabeth II impeccable en bleu azur, elle fait une apparition remarquée auprès de son cousin !

Le Royaume-Uni a connu de sombres heures ces dernières années, et avait bien besoin de couleurs. Malmenés par le Brexit et la pandémie de coronavirus, les citoyens anglais respire enfin un peu. En dévoilant son nouveau portrait officiel à l'occasion de son Jubilé de platine, Elizabeth II avait tenu à adresser à chacun un message d'espoir concernant l'avenir. "Merci à tous ceux qui ont participé à la convocation des communautés, des familles, des voisins et des amis pour marquer mon jubilé de platine, au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth, déclare-t-elle dans un communiqué officiel. Je sais que vous gardez de nombreux souvenirs heureux de ces moments festifs. Je continue d'être portée par les bons sentiments qui m'ont été témoignés et j'espère que les prochains jours seront l'occasion de réfléchir à tout ce qui a été accompli au cours des soixante-dix dernières années, alors que nous envisageons l'avenir avec confiance et enthousiasme."