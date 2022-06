Elizabeth II : Un nouveau portrait très chic dévoilé à l'occasion du jubilé de platine

En 70 ans sur le trône d'Angleterre, Elizabeth II a eu maintes fois l'occasion de prendre la pose pour se faire tirer le portait, souvent par les plus grands des photographes comme Annie Leibovitz. Pour son jubilé de platine, dont les célébrations vont s'accélérer ce jeudi 2 juin avec la traditionnelle parade Trooping the Colour, la monarque a eu droit à un nouveau portrait très chic.

Le cliché est signé Ranald Mackechnie. Le photographe a immortalisé la reine depuis son château adoré de Windsor - qui est aujourd'hui sa résidence principale, Buckingham Palace n'étant plus qu'utilisé pour des cérémonies officielles ou diverses occasions - le 25 mai 2022. En arrière-plan, on peut ainsi voir la tour ronde du château tout comme la statue du roi Charles II. Vêtue d'un ensemble bleu ciel, rang de perles autour du cou et les mains jointes, Elizabeth II semble sereine et ravie de prendre la pose pour ce nouveau portrait. Il faut dire que la reine, veuve depuis la mort de son mari le prince Philip, a de quoi se réjouir : elle est la première monarque de toute l'Histoire de la monarchie britannique à fêter un Jubilé de platine !

Dans un long message adressé aux Britanniques, Elizabeth II déclare : "Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour réunir les communautés, les familles, les voisins et les amis pour marquer mon Jubilé de platine, au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth. Je sais que de nombreux souvenirs heureux resteront de ces moments festifs. Je continue d'être inspirée par les bons sentiments qui me sont témoignés et j'espère que les prochains jours seront l'occasion de réfléchir à tout ce qui a été accompli au cours des 70 dernières années, alors que nous envisageons l'avenir avec confiance et enthousiasme."

Elizabeth II, dont la santé fragile depuis un certain temps à laisse craindre le pire, va participer aux grandes célébrations londoniennes de son Jubilé. La reine doit notamment apparaitre ce jeudi au balcon de Buckingham avec les membres actifs de la couronne comprenez donc sans la présence du prince Harry et de sa femme Meghan, privés d'un tel honneur...

Quel programme ce jeudi ?

Plus de 1500 soldats et musiciens de l'armée britannique défileront lors de la cérémonie Trooping the Colour qui marque officiellement l'anniversaire de la reine, née en avril. Cette parade militaire, avec musiciens et chevaux, est une tradition qui remonte à plus de deux siècles. Avec en point d'orgue deux apparitions d'Elizabeth II sur le balcon du palais de Buckingham, pour saluer la foule d'abord et admirer le défilé aérien ensuite. Plus de 2 800 signaux lumineux seront ensuite allumés au palais et dans tout le Royaume-Uni, y compris en haut des quatre plus hauts sommets du pays, ainsi que dans les îles anglo-normandes, l'île de Man et les territoires britanniques d'outre-mer.

La reine allumera à distance, depuis le château de Windsor, la principale attraction lumineuse de la nuit : une sculpture en forme d'arbre de 21 mètres de haut située devant le palais de Buckingham, où sera présent le prince William. Des lumières seront allumées dans les 54 capitales du Commonwealth sur les cinq continents. Neuf ponts enjambant la Tamise à Londres seront illuminés, tout comme l'emblématique BT Tower dans la capitale, ainsi que plusieurs cathédrales en Angleterre.