Elizabeth II en forme : adieu la canne, elle reçoit tout sourire à Windsor !

La reine Elizabeth II est en pleine forme ! Alors que sa santé est le sujet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois maintenant, en raison de quelques soucis par-ci par-là la forçant à devoir parfois annuler des engagements, elle est apparue tout sourire ce jeudi 28 avril.

C'est depuis son château de Windsor - où elle avait trouvé refuge au plus fort de la pandémie de coronavirus - que la monarque a pris la pose pour quelques photos, sans l'aide de sa précieuse canne que l'on pouvait voir récemment comme aide pour marcher. Elizabeth II, qui a fêté son anniversaire en privé le 21 avril, était pimpante vêtue d'une robe en soie bleue et grise à motifs fleuris. Elle recevait pour une brève audience le président suisse Ignazi Cassis et sa femme. Visiblement heureuse d'avoir de la visite et toujours présente à sa tâche, la mère du prince Charles - futur héritier du trône d'Angleterre - a offert de quoi rassurer sur son état de santé à l'approche des festivités prévues en juin pour ses 70 ans de règne.

En effet, pas moins de quatre jours de célébrations très attendues sont prévues début juin pour marquer son "jubilé de platine" ! Nul doute que ses sujets attendent cela avec impatience. D'ailleurs, la santé d'Elizabeth II a suscité l'inquiétude parmi eux car, depuis une brève hospitalisation en octobre, les apparitions de la reine sont devenues extrêmement rares, même si elle continue à assumer des "tâches légères", la plupart du temps par visioconférence. Le 29 mars, elle a assisté à l'Abbaye de Westminster à une cérémonie religieuse en hommage à son mari le prince Philip, décédé l'an dernier. C'était sa première grande apparition publique depuis des mois.

Selon le palais de Buckingham, la grand-mère du prince Harry espère pouvoir assister le 10 mai à la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique, un rendez-vous annuel qu'elle n'a manqué que deux fois en 70 ans de règne.