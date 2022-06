Elizabeth II : Qu'est-ce que le jubilé de la reine et pourquoi est-ce si important pour les Britanniques ?

À compter de jeudi 2 juin 2022, et jusqu'au dimanche 5, la reine Elizabeth II va être mise à l'honneur dans toute l'Angleterre. La monarque de 96 ans va célébrer son jubilé de Platine, et de grandes festivités sont prévues et organisées depuis déjà plus d'un an. Mais au fait c'est quoi le jubilé de la reine ? Il s'agit en réalité d'un anniversaire bien particulier puisque Elizabeth II célèbre ses 70 ans de règne. C'est le 6 février 1952 que la grand-mère des princes William et Harry a accédé au trône, après la mort de son père George VI. Elle n'avait alors que 25 ans. Son couronnement s'est déroulé quelques mois plus tard, le 2 juin 1953 en l'abbaye de Westminster.

Sa Majesté est la première monarque britannique à atteindre les 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth et de 14 territoires d'outre-mer. Un anniversaire donc majeur qui mérite bien les nombreuses festivités organisées à l'occasion. Buckingham Palace a en effet vu les choses en grand puisque c'est bien quatre jours de fête, dont deux fériés, qui ont été prévus, avec des "événements publics et activités" à partir de ce jeudi 2 juin, à l'abbaye de Westminster.

Elizabeth II a-t-elle déjà célébré d'autres jubilés ?

"La Reine est le premier monarque britannique à célébrer un Jubilé de Platine, après avoir accédé au trône le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans", a ainsi rappelé le Palais, sur Twitter. Avant ce jubilé de Platine, la mère de Charles a déjà fêté ses jubilés d'argent en 1977, d'or en 2002 et de diamant en 2012. Afin d'être en forme pour ces quatre jours de festivité, la reine, dont la santé a été quelque peu affaiblie depuis qu'elle a contracté le Covid-19, a bénéficié de repos. Ses médecins lui ont ainsi fait annuler à multiples reprises sa venue à des évènements officiels, afin de la préserver. On ne fête pas ses 70 ans de règne tous les jours.

C'est quoi le programme ?

Au programme de ce jubilé de Platine : le fameux Trooping the Colour, un défilé rassemblant plus de 1.400 soldats au départ du Palais de Buckingham, l'incontournable Platinum Jubilee Beacons (allumage de fanaux), un service d'action de grâce à la Cathédrale St Paul ou encore un concert spécial, le Platinum Party at the Palace. Puis, le dimanche, un grand défilé rassemblant 5.000 personnes venues de tout le Royaume-Uni et du Commonwealth autour du palais de Buckingham. Mais ce sera également l'occasion toute particulière pour la reine Elizabeth II de rencontrer Lilibet Diana, son arrière-petite-fille pour la première fois. Meghan Markle et le prince Harry sont en effet attendus à l'évènement, et entendent bien emmener leurs enfants Archie et Lilibet avec eux.