Meghan Markle et le prince Harry présents au Jubilé d'Elizabeth II ? On a (enfin) la réponse !

C'est désormais certain : Meghan Markle et le prince Harry participeront bien au jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Alors que son retour en Angleterre est autant redouté par certains qu'attendu par d'autres, le Telegraph a révélé que le couple de Sussex devrait assister à la messe qui sera donnée en la cathédrale Saint-Paul, le vendredi 3 juin. Une apparition qui pourrait bien capter toute l'attention puisque la dernière fois que Meghan Markle et Harry étaient ensemble au Royaume-Uni, entourés de la famille royale, remonte à 2018. Et pour leur retour, la duchesse, qui a fait une apparition surprise après la fusillade au Texas, et le duc de Sussex seront bien entendu accompagnés de leurs enfants, Archie (3 ans) et Lilibet Diana.

Une grande première pour la petite dernière des Sussex puisqu'elle n'a encore jamais mis les pieds en Angleterre. D'autant que la petite fille pourrait bien voler la vedette à son arrière-grand-mère car elle célèbrera son premier anniversaire, le 4 juin, en plein jubilé. Un anniversaire qui sera marqué à jamais par sa première rencontre avec Sa Majesté. Elle rencontrera également tous les autres membres de la famille royale parmi lesquels son oncle et sa tante le prince William et Kate Middleton. Aux festivités de ce jubilé, sont également attendus le prince Andrew, les Cambridge et leurs enfants, George, Charlotte et Louis, ainsi que le prince Charles et Camilla Parker Bowles.

L'état de santé d'Elizabeth II inquiète

Quid de l'état de santé d'Elizabeth II ? Si sa santé défaillante inquiète ses sujets depuis plusieurs mois, la monarque de 96 ans n'hésite pas à annuler sa venue à de nombreux évènement ces derniers temps. Si elle le fait souvent à contre-coeur, c'est dans l'idée de se préserver pour les grandes festivités du Jubilé dont elle est la vedette. Du 2 au 5 juin, un grand pont est prévu au Royaume-Uni afin de célébrer les 70 ans de règne de la mère du prince Charles, notamment, l'apparition au balcon de Buckingham de la reine et d'un cercle restreint.

D'autres arrière-petits-enfants prêts à voler la vedette à la reine

Lilibet Diana et Archie ne seront pas les seuls arrière-petits-enfants de la reine à éclipser cette dernière à son propre jubilé. Puisqu'il faudra aussi compter sur la présence de ses 10 des 12 arrière-petits-enfants à bord d'une calèche ! Il y aura : le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, Savannah et Isla Phillips (les filles de Peter Phillips et de son ex-femme Autumn Kelly), Mia, Lena et Lucas Tindall (les enfants de Zara Phillips et de son mari Mike Tindall), August Brooksbank (le fils de la princesse Eugenie et de son mari Jack Brooksbank) ainsi que Sienna Mapelli Mozzi (la fille de la princesse Beatrice et de son mari Edoardo Mapelli Mozzi).