Elizabeth II : Encore une mauvaise nouvelle, sa santé toujours très fragile

C'est un nouveau coup dur pour Elizabeth II. La reine de 96 ans fait face à de nombreux soucis de santé qui l'empêchent d'assurer tous les rendez-vous qu'elle honorait sans problème jusqu'à présent. Les Britanniques espéraient la voir la semaine prochaine lors des fêtes qu'elle organise dans les jardins du palais de Buckingham chaque année mais il n'en sera finalement rien : "Elizabeth II n'assistera pas aux garden parties organisées cet été dans son palais, a annoncé son service de presse dans un communiqué. Sa Majesté la reine sera représentée par d'autres membres de la famille royale aux garden parties de cette année." D'autres détails devraient être communiqués "en temps voulu" lit-on également.

Elizabeth II continue de se ménager et limite ses déplacements au strict minimum en attendant son jubilé de platine du 2 au 5 juin prochain. Défilé, concert, discours... 70 ans de règne, c'est rare et ça se fête. C'est la raison pour laquelle la veuve du prince Philip met toutes les chances de son côté pour être le plus en forme possible et assister à cet anniversaire grandiose que le Royaume-Uni attend avec impatience.

Il faut dire que la dernière année écoulée a été éprouvante pour Elizabeth II. Après la perte de son mari en avril 2021, sa contamination à la Covid-19, les tensions avec le duc de Sussex et Meghan Markle, le scandale du prince Andrew et ses difficultés à se déplacer, les Britanniques craignent le pire dans un futur proche. Mais la grand-mère des princes Harry et William n'est pas près de passer le flambeau. Elle compte bien régner jusqu'au bout, même à distance et en visioconférence !

La semaine dernière, la reine est apparue en forme, affichant un large sourire et posant sans canne, en recevant au château de Windsor le président suisse, des images rassurantes sur son état de santé. Selon le palais de Buckingham, Elizabeth II espère pouvoir assister mardi à la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique, un rendez-vous annuel qu'elle n'a manqué que deux fois en 70 ans de règne.