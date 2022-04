Meghan Markle et Harry : Fin de la guerre avec Elizabeth II ? La preuve que oui !

Certains ont déploré leur venue au Royaume-Uni. Depuis leur décision de quitter la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry ont vu leur popularité chuter au sein des fans de la royauté. Et les déclarations du couple Sussex chez Oprah Winfrey – notamment les accusations de racisme – n'ont rien arrangé à cela. Et pourtant, la duchesse et le duc de Sussex semblent en grâce auprès de la reine Elizabeth II. Alors qu'ils ont passé le week-end aux Pays-Bas pour les Invictus Games, Meghan Markle et Harry se sont d'abord arrêtés chez la monarque de bientôt 96 ans. Et cette dernière leur aurait même fait une proposition difficile à refuser.

C'est nos confrères de DailyMail qui rapportent que l'ex-star de Suits et le fils cadet de Diana et du prince Charles ont été invités à apparaître sur le balcon du Buckingham Palace pour le jubilé de platine de la reine. Visiblement l'entretien de la reine Elizabeth II et de son petit-fils Harry s'est bien déroulé. Alors qu'il a confié son bonheur d'avoir pu voir sa grand-mère à Windsor, ainsi que son père quelques minutes, il est désormais convié sur le balcon lors des cérémonies les plus attendues de l'année outre-Manche. La présence d'Harry et Meghan Markle aux côtés des autres membres de la famille royale pourraient être un signe fort, notamment suite aux lourdes accusations portées par le couple Sussex envers Buckingham.

Une venue dangereuse

Leur venue n'a néanmoins pas plu au plus grand nombre. Depuis leur départ de la monarchie, il y a bientôt deux ans, le couple continue de faire débat en Angleterre. Et pourtant, les parents d'Archie et Lilibet Diana ont fait la promesse à la reine qu'ils seraient bien de retour avec leurs enfants cette fois-ci pour le jubilé. Mais déjà, leurs détracteurs voient leur présence comme un danger, craignant que la présence des Sussex fassent oublier la commémoration des 70 ans de règne de la reine. En effet, les regards risquent d'être tous portés sur eux. Il s'agira notamment de la première venue de Lilibet Diana au Royaume-Uni. Un évènement.