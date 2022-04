Meghan Markle et Harry ont rendu visite à Elizabeth II... et snobé Kate et William ?

Il y a deux ans et demi, le prince Harry et Meghan Markle décidaient de se retirer de la famille royale et des obligations qui vont avec. Deux ans et demi donc à vivre pleinement leur nouvelle vie de parents presque normaux en Californie aux côtés de leur fils Archie puis depuis bientôt un an, Lilibet Diana. À Montecito, dans leur sublime demeure, et bientôt peut-être à New-York où ils cherchent un pied à terre, les Sussex semblent n'avoir jamais regretté leur lourde décision. Durant cette longue période, le Covid n'a pas facilité le retour du couple au Royaume-Uni et si le prince Harry a pu voir sa grand-mère Elizabeth II il y a encore quelques mois, Meghan Markle, elle, n'a pas posé les pieds là-bas depuis leur départ. Ce jeudi 14 avril, le prince Harry et Meghan Markle ont rendu visite à la reine Elizabeth II. Mais pourraient bien avoir snobé le prince William et Kate Middleton.

Une visite non officielle, à en croire la dépêche de l'AFP. Les duc et duchesse de Sussex se rendant au Pays-Bas dans le cadre des Invictus Games, compétition sportive ouverte aux blessés et invalides de guerre, fondée par Harry, qui ouvre ce week-end, ils se sont arrêtés avant au Royaume-Uni, selon un porte-parole du couple. L'occasion pour la mère d'Archie et Lilibet de pouvoir revoir la monarque avant qu'elle ne célèbre ses 96 ans dans quelques jours. Dans l'enceinte du château de Windsor, près de Londres, la reine, son petit-fils, et son épouse ont dû avoir du temps à rattraper. Celui qui n'était pas venu à l'hommage rendu à son grand-père le prince Philip, en mars dernier, a dû prendre plaisir à retrouver sa grand-mère dont il est si proche.

Le prince William et Kate snobés ?

Quid du prince William et Kate Middleton ? Lors de cette escapade prévue en dernière minute, Harry et Meghan auraient bien vu le prince Charles et Camilla à Windsor, selon les indiscrétions du journaliste Richard Palmer, mais auraient snobé William et Kate. Les dernières informations d'outre-Atlantique laissent en effet penser que le prince Harry et son épouse Meghan Markle n'auraient pas pris le temps de rendre visite aux Cambridge. Alors que la relation des deux frères n'a cessé de se détériorer au fil des dernières années, cette information, si elle s'avère vraie, ne laisserait présager rien de bon quant à la suite. Les duc et duchesse de Cambridge pourraient bien voir ça comme une nouvelle trahison. Quant aux Sussex, déjà peu populaires en Angleterre, cette déconvenue n'arrangerait rien à leur sort.