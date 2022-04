Diaporama Meghan Markle et Harry ont rendu visite à Elizabeth II... et snobé Kate et William ?

1 / 24 Meghan Markle et Harry ont rendu visite à Elizabeth II... et snobé Kate et William ?

2 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent au festival de musique de Mountbatten au Royal Albert Hall de Londres, Royaume Uni

3 / 24 La reine Elisabeth II d'Angleterre parcourt l'exposition d'objets de la société d'artisanat britannique Halcyon Days, pour marquer son jubilé de platine, au château de Windsor, le 23 mars 2022.

4 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent "Fish Fry" à Abaco, un lieu de rassemblement culinaire traditionnel des Bahamas qui se trouve sur toutes les îles des Bahamas, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 26 mars 2022.

5 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à leur arrivée au Mémorial du 11 septembre et au One World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021

6 / 24 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, représentent la reine d'Angleterre en assistant au Royal Maundy Service à la chapelle St George de Windsor, le 14 avril 2022.

7 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, première apparition publique de la duchesse depuis la naissance du bébé royal Archie lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

8 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex et sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'exposition commémorative du centenaire de la naissance de Nelson Mandela au centre Southbank à Londres le 17 juillet 2018

9 / 24 Le prince Charles le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

10 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sortent de l'école primaire P.S. 123 Mahalia Jackson d'Harlem pour aller déjeuner au restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021. Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus vendredi dans une école primaire du quartier de Harlem, à New York, afin de faire la lecture aux enfants.

11 / 24 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri), le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018

12 / 24 La reine Elisabeth II d'Angleterre inaugure l'unité Queen Elizabeth du Royal London Hospital par vidéoconférence depuis le château de Windsor, où la souveraine se repose depuis qu'elle a contracté le Covid-19 en février dernier. Elle fêtera son 96 ème anniversaire le 21 avril prochain. Le 11 avril 2022.

13 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri) - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018

14 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à leur arrivée au Mémorial du 11 septembre et au One World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021

15 / 24 Info - Le prince Harry publiera ses mémoires fin 2022 - Info - Archie fête son premier anniversaire le 6 mai - Le prince Philip, duc d’Edimbourg, la reine Elisabeth II d’Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

16 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'église évangélique Daystar Abaco aux Bahamas, pour en savoir plus sur l'impact de l'ouragan Dorian en 2019 et pour voir comment les communautés sont encore en cours de reconstruction, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la Reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 2022.

17 / 24 Info - Le prince Harry publiera ses mémoires fin 2022 - Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020.

18 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à leur arrivée au Mémorial du 11 septembre et au One World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021

19 / 24 Meghan Markle, duchesse de Sussex, son fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

20 / 24 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, représentent la reine d’Angleterre en assistant au Royal Maundy Service à la chapelle St George de Windsor, le 14 avril 2022.

21 / 24 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, représentent la reine d’Angleterre en assistant au Royal Maundy Service à la chapelle St George de Windsor, le 14 avril 2022.

22 / 24 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, représentent la reine d’Angleterre en assistant au Royal Maundy Service à la chapelle St George de Windsor, le 14 avril 2022.

23 / 24 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent les Bahamas depuis l'aéroport international Lynden Pindling. Ce départ marque la fin de leur tournée dans les Caraïbes, au nom de la reine pour célébrer son jubilé de platine. Le 26 mars 2022.