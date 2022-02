Meghan Markle et le Prince Harry : Très gênés par une mauvaise odeur qui leur gâche la vie...

Mais quelle peut donc bien être cette mauvaise odeur qui empoisonne tout le quartier très VIP de Montecito ? Lieu de vie du Prince Harry et de sa famille, mais également d'Oprah Winfrey ou de Katy Perry, cette partie très chic de la ville de Santa Barbara souffrirait depuis plusieurs semaines d'une odeur affreuse, comparable à "des déchets en train de pourrir au soleil", selon un résident qui s'est confié au Daily Mail.

Il semblerait en fait que cette odeur vienne du Andrée Clark Bird Refuge, un parc naturel où l'on trouve de très nombreux marais et où les oiseaux viennent se réfugier. Cependant, l'eau stagnante qui s'y trouve peut parfois dégager quelques relents désagréables, ce qui arrive en ce moment et touche tout le quartier.

Un problème qui devrait se régler bientôt puisque des travaux sont envisagés à l'automne. Mais ce n'est pas la première fois que le duc et la duchesse de Sussex sont confrontés à ce genre de souci depuis leur emménagement dans le quartier ! En effet, l'an dernier, l'un de leurs voisins avait monté une plantation de cannabis, légal en Californie.

L'odeur était extrêmement forte et dérangeait tellement les voisins que les "fautifs" avaient dû mettre en place un système d'aération bien particulier. Un coup dur pour le couple royal qui avait choisi une magnifique villa à plusieurs millions de dollars, contenant sauna, bibliothèque et cinéma, dans un quartier très recherché.

En effet, ils ont entre autres pour voisines les stars de la télévision Oprah Winfrey et Ellen de Generes, amies de Meghan Markle. La première avait notamment recueilli ses confidences sur leur vie au sein de la famille royale lors d'une interview qui avait fait polémique dans le monde entier et refroidi drastiquement les relations entre Harry et sa famille.

Celui-ci est tout de même rentré deux fois au Royaume-Uni, pour l'enterrement de son grand-père d'abord, puis pour une cérémonie en hommage à sa mère, la Princesse Diana. Il est attendu à Londres au début de l'été pour fêter le jubilé de Platine de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Cependant, ses relations difficiles avec son frère William et son père rendent les retrouvailles incertaines.

Et une chose est pratiquement sûre : faute d'avoir obtenu les gardes du corps qu'il avait demandés, il viendra seul et ne sera pas accompagné de sa femme et de ses deux enfants Archie (presque 3 ans) et Lilibet (10 mois).