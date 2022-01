Le prince William "furieux" contre son frère Harry : leurs dernières retrouvailles sous tension

Leurs retrouvailles dans les jardins de Kensington au début de l'été étaient très attendues, après de longs mois de tension... Malgré quelques sourires devant les photographes, l'ambiance aurait été tendue entre le prince William et le prince Harry, au moment d'inaugurer la nouvelle statue hommage à leur mère Diana, au jour où elle aurait eu 60 ans. Six mois plus tard, une source du Sunday Times confie que le prince William était sur les nerfs ce jour-là...

Un "ami proche" du duc de Cambridge rapporte en effet que ce dernier ne voulait pas se rendre à cet événement avec son frère. "William était toujours furieux. Il estimait qu'il avait déjà fait beaucoup. Il ne voulait tout simplement pas y aller [avec Harry]." Une assistante de Kate Middleton a ajouté que sa patronne avait quant à elle été "incroyable" au moment du retour du prince Harry au Royaume-Uni, dans le rôle de médiatrice.

Déjà froissé par le départ précipité de son petit frère pour le Canada, puis les Etats-Unis, il y a maintenant deux ans, le prince William aurait été particulièrement blessé par l'interview vérité des Sussex à la télévision américaine. Un entretien avec Oprah Winfrey diffusé en mars 2021, durant lequel le prince Harry et Meghan Markle se sont confiés sur leur mal-être au sein de la monarchie, sur le manque de soutien de la famille royale, allant jusqu'à affirmer avoir entendu une remarque raciste au moment de la naissance de leur fils Archie (en mai 2019). Quelques jours plus tard, au détour d'une sortie avec Kate Middleton, le prince William était alors sorti de sa réserve pour lancer : "Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste."

Les premières retrouvailles des deux frères en avril 2021, au moment des obsèques du prince Philip à Windsor, laissaient espérer un début de rapprochement, aidé par Kate Middleton. Mais William et Harry se seraient disputés en coulisses, si l'on en croit les informations du biographe Robert Lacey, relayées dans son livre Battle of Brothers. Depuis difficile de savoir où en sont les relations entre les Sussex et les Cambridge, tant l'affaire est passée sous silence, d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre...