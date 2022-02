Meghan Markle accro aux bijoux : ses dernières et coûteuses acquisitions décryptées

Plus récemment, lors de son voyage de rentrée avec Harry à New York, la duchesse de Sussex est apparue avec un autre collier clin d'oeil à ses enfants : une plaque dorée gravée avec l'inscription "Archie <3 Lili", qui coûte près de 950 livres. Toujours lors de ce déplacement sur la côte Est, elle a porté un collier amulette main de Fatma censé la protéger du mauvais oeil. Un modèle de la marque Alemdara, vendu au prix de 450 livres, qui s'ajoute à ses clous d'oreilles Mateo en or et diamants (245 livres). Toujours de la marque Mateo, Meghan Markle possède aussi une bague en or et diamants de la ligne Zodiac, notamment portée lors de son apparition dans l'émission d'Ellen DeGeneres en novembre dernier.

Ses plus belles pièces ? Celles héritées de Diana

A tout ça s'ajoutent son collier avec une Lapis-Lazuli censé apporter sincérité et sagesse, de la marque The Class lancée par son ami Taryn Toomey. Un modèle vendu pour plus de 1000 livres et dévoilé lors d'une apparition dans l'émission humoristique de James Corden avec Harry l'an dernier. Il y a aussi le joli diamant qui ne quitte plus son auriculaire depuis quelques mois, un cadeau de mariage venant du Moyen-Orient...

Mais les plus belles pièces de sa collection, sont probablement celles héritées de sa belle-mère Lady Diana : son jonc doré à pierres noires, sa bague de cocktail aigue-marine portée lors la réception de son mariage en 2018... Il y a également sa magnifique bague de fiançailles créée par Harry, à partir de diamants ayant appartenu à sa mère. La bague - estimée à plus de 270 000 livres - compte aussi un large diamant déniché par le duc de Sussex au Botswana, pays auquel le couple est très attaché depuis que son histoire d'amour s'y est concrétisée. Modifiée suite à la naissance d'Archie en 2019, des pierres de naissance faisant référence aux mois de naissance de Meghan, Harry et Archie ont été ajoutées sur l'anneau.

Lorsque Lilibet sera grande, elle devrait hériter de la montre Cartier achetée par sa mère au début de sa carrière d'actrice. Un précieux modèle de la ligne Tank, gravé au dos, qu'une certaine Diana appréciait également.