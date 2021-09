Meghan Markle joue les working girls à New York : ses choix de tenues ont de quoi surprendre

Le voyage du prince Harry et Meghan Markle à New York se poursuit et les rendez-vous s'enchaînent. Après avoir fait une première sortie officielle à la tour One World Trade Center jeudi 23 septembre 2021, pour un rendez-vous avec le maire de la ville Bill de Blasio, le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus aux Nations Unies. L'occasion pour l'ancienne actrice de 40 ans de dévoiler un nouveau look de working girl... frileuse ?

Lunettes noires sur le nez (signées Valentino) et son nouveau sac Valextra au bras, robe noire à col roulé, escarpins noirs et long manteau camel signé Max Mara : Meghan Markle était bien au chaud pour son rendez-vous au 50 United Nations Plaza jeudi après-midi. Un choix de tenue presque hivernale qui a de quoi surprendre quand on sait qu'il fait actuellement 27 degrés dans la Grosse pomme. Sans compter l'humidité ambiante... Pas de quoi faire suer la duchesse de Sussex et son chignon impeccable. Il faut dire qu'elle est habituée à la chaleur, elle qui a retrouvé sa Californie natale il y a maintenant un an et demi.

Jeudi matin déjà, lors de sa première sortie à l'observatoire du One World Trade Center et sa visite du musée hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001, la mère d'Archie et Lilibet (2 ans et 3 mois) avait misé sur un look monochrome à contre-saison (voir diaporama). C'est main dans la main avec le prince Harry, que Meghan Markle a fait son grand retour après son congé parental. Au moment de prendre la pose en groupe tout en haut de la tour, dans l'observatoire, Meghan Markle a notamment déclaré qu'il était "merveilleux d'être de retour", comme l'a rapporté Hello. Il faut dire qu'elle n'était plus revenue à Manhattan depuis deux ans !

Ce voyage est d'autant plus suivi qu'il s'agit du premier déplacement officiel du couple - et sa première sortie publique - depuis son départ de la monarchie britannique et son installation sur la côte Ouest. Autre rendez-vous attendu de ce voyage de trois jours, le premier depuis le "Megxit" : samedi 25 septembre, le duc et la duchesse de Sussex se rendront à Central Park pour prendre part à l'événement Global Citizen et appeler à la vaccination des plus démunis contre la Covid-19. Le couple retrouvera sur place d'autres célébrités telles que Jennifer Lopez, Billie Eilish, le groupe Coldplay ou encore Camilla Cabello et Shawn Mendes, en charge du concert.