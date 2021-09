Meghan Markle de retour à New York avec Harry : elle s'exprime enfin

Elle n'était plus retournée à New York depuis deux ans ! Le 23 septembre 2021, Meghan Markle a fait son grand retour dans la Grosse pomme, accompagnée du prince Harry. Pour leur premier déplacement officiel depuis leur départ de la monarchie et leur installation en Californie, il y a un an et demi, le duc et la duchesse de Sussex ont pris la direction de la côte Est pour trois jours.

Main dans la main, en tenues de travail on ne peut plus sobres, les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 3 mois) se sont rendus à la tour One World Trade Center, construite dans le sud de Manhattan, sur le site des attentats du 11 septembre 2001. Les Sussex avaient rendez-vous avec le maire de New York Bill de Blasio et la gouverneure de la ville, Kathy Hochul. Au moment de prendre la pose en groupe tout en haut de la tour, dans l'observatoire, Meghan Markle a notamment déclaré qu'il était "merveilleux d'être de retour", comme l'a rapporté Hello.

Le dernier voyage de l'ancienne actrice remontait au mois de septembre 2019, lorsqu'elle avait fait l'aller-retour en solo depuis le Royaume-Uni pour soutenir son ami Serena Williams à l'US Open (voir diaporama). Avant ça, en février 2019, c'était à Manhattan qu'elle avait célébré l'arrivée de son premier enfant avec une baby shower cinq étoiles organisées par ses célèbres copines. Du temps où elle était encore actrice et vivait à Toronto, Meghan Markle se rendait régulièrement à New York pour prendre part à des soirées tapis rouge, des émissions télé, des défilés de mode ou des événements engagés.