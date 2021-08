Meghan Markle réapparaît pour ses 40 ans : nouveaux bijoux clins d'oeil à Archie et Lilibet

Elle n'avait plus fait d'apparition depuis trois mois ! Ce 4 août 2021, à l'occasion de ses 40 ans, Meghan Markle a fait son grand retour le temps d'une vidéo humoristique publiée sur le site de sa fondation Archewell. L'occasion pour la duchesse de Sussex de laisser voir les deux nouveaux colliers qui ornent désormais son cou : deux bijoux personnalisés en hommage à ses deux enfants, Archie et Lilibet (2 ans et 2 mois).

Avec l'aide de son amie comédienne Melissa McCarthy, Meghan Markle a lancé une nouvelle initiative de bienfaisance baptisée 40 x 40 : l'ex-actrice a demandé à 40 de ses amis VIP de donner 40 minutes de leur temps pour aider des femmes désireuses de retrouver un travail. La chanteuse Adele, la poétesse Amanda Gorman, Sophie Gregoire Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, ou encore la styliste Stella McCartney ont notamment accepté l'invitation de la duchesse de Sussex.

Pour cette vidéo filmée depuis le bureau de sa confortable villa de Santa Barbara, le prince Harry faisant le clown en fond, Meghan Markle a misé sur un ensemble décontracté, mais non moins soigné. En total-look blanc, un gilet négligemment jeté sur ses épaules bronzées et des escarpins camel aux pieds, la nouvelle quadragénaire est apparue radieuse. Sa tenue épurée et son chignon lâche laissent ainsi toute l'attention se porter sur ses bijoux, sa montre Cartier, sa large de fiançailles, mais pas seulement...

Deux nouveaux colliers façon constellations décorent son cou : un premier modèle représentant la constellation du taureau, clin d'oeil au signe astrologique de son fils Archie (né en mai 2019) et celle du gémeaux, pour celui de sa fille Lili (née le 4 juin dernier). Ces deux accessoires en or fin et diamants sont signés Logan Hollowell, une marque de bijoux basée à Los Angeles. Les fans de Meghan Markle peuvent tout à fait se les procurer, à condition d'avoir 1500 euros de côté ! Ces deux nouveaux colliers viennent ainsi s'ajouter à la riche collection de bijoux fins dorés et personnalisés que possède déjà l'ancienne actrice.