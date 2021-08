Meghan Markle fête ses 40 ans : en dépit des tensions, la reine et le prince Charles font bonne figure

Bien qu'elle vive loin de sa belle-famille depuis plus d'un an, Meghan Markle a tout de même droit à quelques messages d'anniversaire (furtifs). A l'occasion de ses 40 ans, qu'elle fête ce mercredi 4 août 2021, la duchesse de Sussex a pu voir des photos souvenirs et brefs messages relayés par la famille royale sur les réseaux sociaux. Le signe d'un apaisement entre les Sussex et la Firme, ou simple formalité visant à éviter tout nouveau scandale ?

Première attention remarquée : la Story partagée sur le compte Instagram de la reine Elizabeth II. "Aujourd'hui, nous souhaitons à la duchesse de Sussex un très bon anniversaire !", a-t-il été écrit, en légende d'un montage de trois photos illustré de ballons (voir diaporama). Un premier cliché montre Meghan Markle et son mari le prince Harry avec leur fils Archie (2 ans), lors de leur voyage officiel en Afrique du Sud, à l'automne 2019. Le duc et la duchesse de Sussex apparaissent ensuite souriants sur une photo prise lors de leur ultime série d'engagements officiels effectuée à Londres en mars 2020. Enfin, la troisième image rappelle la toute première sortie royale de Meghan Markle avec la reine Elizabeth à Chester, en juin 2018, peu après son mariage avec Harry.

Le ton est bien plus sobre du côté du prince Charles et Camilla. Sur leur compte Instagram, celui de Clarence House (leur demeure officielle à Londres), les beaux-parents de Meghan Markle lui ont simplement adressé en Story : "En souhaitant à la duchesse de Sussex un très bon 40e anniversaire." Un message accompagnant un portrait de l'ancienne actrice américaine remontant à l'automne 2019, lorsqu'elle avait pris part avec Harry à une réunion Queen's Commonwealth Trust à Windsor (voir diaporama).

Messages festifs en public, mais silence radio en privé ?

Le prince William et Kate Middleton ont eux aussi choisi de célébrer leur belle-soeur de façon éphémère. D'ordinaire, lorsqu'un membre de la famille royale fête son anniversaire, il a droit à une publication Instagram (permanente) en bonne et due forme, et non une Story qui disparaît en 24 heures... Un choix qui, sur les réseaux sociaux, n'est pas tout à fait innocent ! Difficile de savoir où en sont les relations des Sussex avec le reste de la famille royale, après un an et demi de séparation et plusieurs interviews amères de Meghan Markle et Harry dans les médias américains... Ce dernier a tout de même fait bonne figure lors de ses deux voyages retours en Angleterre en avril et en juillet dernier, durant lesquels il a notamment retrouvé son frère William. Par sûr que la publication prochaine de ses mémoires aide à apaiser les tensions...

A défaut de savoir si Meghan Markle aura sa belle-famille au téléphone à l'occasion de ses 40 ans, on sait pour sûr qu'elle va fêter cet événement comme il se doit. La mère d'Archie et Lilibet (2 mois) a en effet suivi les conseils de son amie Oprah Winfrey et engagé un organisateur de fête très apprécié parmi les célébrités américaines ! Un anniversaire qui devrait se tenir dans le confort et l'intimité qu'offre la villa des Sussex à Santa Barbara.