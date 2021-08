Meghan Markle prépare ses 40 ans : les détails de la fête, orchestrée par un célèbre organisateur

La duchesse de Sussex s'apprête à franchir un cap, celui des 40 ans ! Mercredi 4 août 2021, Meghan Markle fêtera en effet son anniversaire. Une étape importante qu'elle prépare activement, avec l'aide précieuse d'un expert en fêtes VIP. A en croire les informations du Sun, publiées le 1er août, Oprah Winfrey aurait elle-même recommandé les services d'un certain Colin Cowie.

L'ancienne actrice américaine, reconvertie en productrice pour Netflix et Spotify, aurait pour projet d'organiser sa fête d'anniversaire dans le confort et l'intimité qu'offre sa large villa de Santa Barbara, achetée avec le prince Harry il y a maintenant un an. Par respect des règles sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, la mère d'Archie et Lilibet (2 ans et 2 mois) n'aurait invité que quelques proches. On est loin de la fastueuse baby shower new-yorkaise à laquelle elle avait eu droit avant la naissance de son fils en 2019 !

Pour l'organisation de ses 40 ans, Meghan Markle aurait suivi les conseils de son amie Oprah Winfrey en embauchant un spécialiste reconnu outre-Atlantique : Colin Cowie, qui a déjà organisé des événements pour de nombreuses célébrités telles que Jennifer Aniston, Tom Cruise ou encore Kim Kardashian. En 2018, Colin Cowie avait été élu meilleur organisateur de mariage et meilleur traiteur de la Côte Est par le magazine Vogue. "Meghan veut une petite réunion. Environ 65 personnes sont invitées, ses amis les plus proches et sa famille. Colin lui a été recommandé par Oprah qui organise toujours des fêtes fabuleuses", a rapporté une source du tabloïd.