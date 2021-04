Meghan Markle enceinte d'une petite fille : une autre heureuse nouvelle pour la duchesse !

15 / 21

Exclusif - La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank vont faire du shopping chez Misha Nonoo (styliste et amie de M. Markle) à Londres le 6 juin 2019

Exclusive - For Germany call for price - The British Royal Princess Eugenie and husband Jack Brooksbank look very much in love as they hold hands as they leave the fashion designer and the best friend of M. Markle, the Duchess of Sussex Misha Nonoo's pop up shop in London. June 6th, 2019.