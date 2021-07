Le prince Harry déjà menacé d'être traîné en justice pour ses mémoires à venir

Les choses pourraient bien se corser pour le prince Harry. Depuis que le petit-fils de la reine Elizabeth II a annoncé la parution prochaine de ses mémoires, Buckingham Palace est en ébullition ! Le livre, dont la sortie est prévue pour la fin de l'année 2022, a été présenté par le fils cadet du prince Charles comme "un récit de (s)a vie exact et totalement véridique", dans lequel il rendra public "ses aventures, ses pertes et ses leçons de vie".

Quelles vérités dérangeantes le prince Harry va-t-il partager avec ses lecteurs ? Selon les informations récoltées par le magazine britannique The Sun, des assistants royaux se prépareraient à lancer une attaque en justice, si les dires du prince Harry se révèlent faux ou dégradants. "Les anciens membres du personnel d'Harry et Meghan sont convaincus que ce livre est écrit dans le but de régler des comptes. Il contiendra certainement beaucoup de détails de leur temps passé au sein de la famille royale", peut-on lire.

"En voyant leur interview chez Oprah Winfrey, certains anciens assistants se méfient de l'image qui sera présentée par le prince Harry dans son ouvrage. Des discussions ont déjà commencé à propos des mesures qu'ils pourraient prendre pour protéger leur propre réputation et celle de la monarchie après la publication".

En plus de son ancien staff, qui a accusé sa femme Meghan Markle d'être tyrannique, le duc de Sussex pourrait également se mettre à dos d'anciens camarades militaires, prêts, eux aussi, à se défendre si des secrets sont dévoilés. "Il y a une crainte qu'il révèle des détails de sa jeunesse hédoniste, ce qui risque de bouleverser la carrière et la vie personnelle de certains", confie un ancien ami du papa d'Archie et de Lilibet (2 ans et 1 mois) au magazine.