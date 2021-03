Meghan Markle tyrannique avec ses employés ? Les nouvelles révélations qui l'accablent

On la découvre sous un nouveau jour. Alors qu'elle s'apprête à faire des révélations inédites dans son interview vérité avec Oprah Winfrey, Meghan Markle est au coeur d'un nouveau scandale. Le quotidien britannique Daily Telegraph a publié samedi un article contenant des témoignages très critiques envers Meghan, présentée comme individualiste, calculatrice et capricieuse. Il y est notamment question d'une crise d'hystérie de la duchesse à cause de couvertures de la mauvaise teinte.

Différentes sources anonymes ont raconté au média UK les demandes impossibles à atteindre de Meghan à ses assistants. Il est notamment question d'une fête organisée par l'actrice de 39 ans juste après l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry. Alors qu'elle recevait des proches de son compagnon après une partie de chasse, Meghan avait apparemment en tête de mettre les petits plats dans les grands pour ses convives. La maman d'Archie aurait alors commandé à son staff des couvertures brodées rouges et personnalisées pour chacun de ses invités. Mais hélas, à la livraison des fameuses couvertures, le résultat n'était pas du tout ce à quoi Meghan s'attendait. "Quand elles sont arrivées, elles n'avaient pas la bonne teinte de rouge et Meghan a pété les plombs sur Melissa Touabti [son assistante personnelle]", révèle la source. La suite est connue, Melissa Touabti aurait été "traumatisée" par son expérience à Kensington et a démissionné 6 mois à peine après le mariage de Harry et Meghan. Et l'assistante personnelle n'a pas été la seule à claquer la porte. De quoi donner du grain à moudre aux rumeurs qui disent Meghan Markle "difficile" à vivre.

Jusqu'où iront le prince Harry et son épouse Meghan Markle durant leur entretien choc à la chaîne américaine CBS ? Réponse dimanche soir (lundi soir sur TMC en France), devant des millions de téléspectateurs, au terme d'une semaine marquée par les petites phrases et polémiques des opposant à la famille royale britannique. La série d'extraits savamment distillés depuis dimanche dernier indique que les Sussex, et Meghan Markle en particulier, entendent régler quelques comptes avec Buckingham Palace, un peu plus d'un an après leur mise en retrait de la famille royale.

L'AFP précise que l'ancienne comédienne de télévision, enceinte de son deuxième enfant, a notamment accusé la maison Windsor de "colporter des mensonges", l'appelant, au passage, "la firme", évoquant les pires travers de la culture d'entreprise. Mardi, le quotidien britannique The Times a publié les témoignages d'anciens assistants de Meghan Markle qui l'accusent de harcèlement, lorsqu'elle vivait encore au sein de la famille royale. Le palais de Buckingham, qui s'est dit "très préoccupé", a immédiatement annoncé l'ouverture d'une enquête. Réaction immédiate de Meghan Markle, dont un porte-parole a dit voir dans cette séquence "une campagne de dénigrement". "Ce n'est pas une coïncidence", a-t-il ajouté, "que des accusations déformées et vieilles de plusieurs années" soient "communiquées à la presse britannique" avant la fameuse interview qui sera diffusée dimanche soir.