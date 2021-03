Meghan Markle et Harry : Découvrez quelle chaîne française va diffuser leur interview événement

C'est l'événement que tout le monde attend. Meghan Markle et le prince Harry vont donner leur première interview filmée depuis le célèbre Megxit ! Aux États-Unis, le réseau de télévision CBS l'annonce depuis des semaines. Ils diffuseront une émission spéciale de deux heures le dimanche 7 mars. Pour l'occasion, Meghan et Harry seront interviewés par la star Oprah Winfrey.

Alors bien évidemment, tout le monde se demandait qui allait diffuser le programme tant attendu en France, surtout quand on sait que du côté des Anglais, la chaîne ITV a déboursé plus d'un million d'euros pour s'offrir les droits de l'interview. Et bien le suspense aura été de courte duré puisque TMC vient d'annoncer fièrement, via un communiqué, que la chaîne du groupe TF1 diffusera, lundi 8 mars à 21h15, "Meghan et Harry interviewés par Oprah Winfrey". Et c'est Nikos Aliagas qui présentera le programme, qui s'annonce riche en rebondissements et autres révélations.

L'AFP précise que dans un premier temps, "Oprah Winfrey s'entretiendra avec Meghan, la duchesse de Sussex" qui abordera "tous les aspects de sa vie: de son entrée dans la vie royale à son mariage, sa maternité, son travail philanthropique, en passant par la façon dont elle gère la vie sous la pression intense du public". Une bande-annonce de CBS et des extraits diffusés ces derniers jours entretiennent le suspense autour de potentielles révélations de l'actrice américaine et du couple sur leurs relations tendues avec les membres de la famille royale britannique.

Dans l'un d'eux, le prince Harry explique que sa "grande inquiétude était que l'histoire soit en train de se répéter", se référant apparemment à la mort de sa mère, tuée en 1997 dans un accident à Paris alors qu'elle tentait d'échapper aux paparazzi qui la pourchassaient. Dans un autre, l'actrice américaine accuse le palais de Buckingham de "colporter des mensonges" sur la décision du couple début 2020 de se mettre en retrait de la famille royale pour s'installer en Californie.

La diffusion de cette interview survient alors que Meghan Markle et actuellement enceinte du deuxième enfant du couple et que le quotidien britannique The Times a rapporté mercredi qu'une plainte contre Meghan Markle avait été déposée en octobre 2018 pour harcèlement envers des assistants par Jason Knauf, alors secrétaire à la communication de Harry et Meghan. La crise publique entre le couple et la famille royale d'Angleterre est sans équivalent depuis l'époque de Lady Di, mère d'Harry, qui s'était elle-même épanchée dans une interview choc en 1995.